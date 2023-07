Muere Sinéad O'Connor a los 56 años, 18 meses después que su hijo

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha muerto con 56 años el 26 de julio de 2023. Medios británicos se hacen eco de la noticia de este fallecimiento del que todavía no se conocen las causas. Se encontraba superando, en la actualidad, la despedida de su hijo de 17 años Shane Lunne hace tan solo 18 meses. En 2017 confesó sufrir una depresión y las dificultades que encontraba al convivir con una enfermedad mental asegurando que estaba "luchando por estar viva". Su nombre comenzó a resonar internacionalmente con 'I Do Not Want What I Haven't Got'. Este álbum de 1990, de hecho, fue el que más éxito le trajo.

Por él obtuvo el Grammy por Mejor álbum de música alternativa un año después de su publicación, el mayor de sus reconocimientos. A Sinead O'Connor no le importaban los galardones y, ante la sorpresa por ello, decidió no aceptarlo. Fueron 10 en total los discos que llegó a publicar. En 2022 ella misma transmitió su retirada asegurando que "ya no voy a hacer más giras y que me retiro de la industria de la música. Me he hecho mayor y estoy cansada, es momento de que cuelgue las botas". Tiene cuatro hijos: Jake Reynolds, Roisin Water, el fallecido Shane y Yeshua Bonadio. Su libro de memorias llegó en 2021 con más de 300 páginas contando en primera persona todo lo que ha tenido que superar.

La difícil etapa personal que atravesaba Sinéad O'Connor

En enero de 2022 la situación de Sinéad O'Connor se hacía aún más complicada. Se tenía que enfrentar a la muerte de su hijo Shane Lunne. El cuerpo del joven, tras días desaparecido, apareció en el área de Bray, en la localidad irlandesa de Wicklow. Se marchó de un centró médico en el que estaba bajo vigilancia por "riesgo de suicidio". Fue un duro golpe que ella definió como el "fin a su lucha terrenal". No dudó, cuando las causas se aclararon, en señalar directamente al hospital como el causante principal de lo que le había sucedido a su hijo: "Lo dejaron fuera de su alcance mientras estaba allí".

La vida de la cantante fuera de los focos no ha sido nada fácil. En 2015 alarmó con una fuerte recaída y reapareció en las redes sociales. "Me he tomado una sobredosis, no hay otra forma de conseguir respeto. Si no estuviera escribiendo esto, mis hijos y mi familia no se enteraría. He estado muerta durante una quincena, pues ninguno se ha preocupado por mí ni un minuto", confesó entonces.