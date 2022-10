Robbie Coltrane, el conocido actor británico conocido por interpretar a Rubeus Hagrid en la saga de ‘Harry Potter’, ha fallecido este viernes a los 72 años de edad. Ha sido su propio agente, Belinda Wright, quien ha comunicado la triste noticia del fallecimiento a través de una emotiva carta en la que ha destacado que «era un talento único».

«Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años«, aseguraba el agente del conocido actor británico en un comunicado publicado por la BBC. Coltrane, que adoptó su nombre artístico por su pasión por el jazzista John Coltrane, estaba divorciado y tenía dos hijos.

Robbie Coltrane se ganó el cariño del público gracias al papel del entrañable Hagrid en la conocida saga de ‘Harry Potter’. Recientemente, en el reencuentro que tuvo el reparto pudimos escuchar al actor asegurar que aunque él no estuviera, su querido personaje sí. «El legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las pondrá a sus hijos… se seguirán viendo dentro de 50 años. Seguro. Aunque yo ya no estaré, por desgracia, pero Hagrid sí«, llegaba a decir.

Además de dar vida a Hagrid, Robbie Coltrane también dio vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en la saga James Bond, ‘Golden Eye’ y ‘El mañana nunca es suficiente’. Además, también protagonizó la serie británica ‘Cracker’, en donde dio vida a un psicólogo pendenciero, alcohólico y jugador que colaboraba con la policía dada su gran habilidad por entender la mente de los criminales.

El mundo de ‘Harry Potter’ llora la muerte de Robbie

Tras conocer la triste noticia, los seguidores de la popular serie han lamentado su pérdida. La autora de los libros en los que está basada la franquicia, J.K. Rowling, le ha dedicado un bonito mensaje a través de las redes sociales. «Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un caliente increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos», aseguraba la escritora.

Por su parte, el protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, también ha rendido su particular homenaje. «Era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. Tengo muchos recuerdos de él manteniendo el animo en ‘El Prisionero de Azkabán’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador», indicaba el joven actor.