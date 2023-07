Muere el nieto de Robert de Niro a los 19 años

Los seres queridos de Robert de Niro están de luto. Ha sido hace escasos minutos cuando se ha dado a conocer la triste muerte del nieto del actor, Leandro, con tan solo 19 años de edad. Un durísimo varapalo que ha afectado a todos los familiares del artista y especialmente a su hija mayor, Drena, la cual se ha encargado de desvelar la fatídica noticia a través de sus redes sociales.

Con unas palabras de lo más emotivas, la madre del fallecido ha tomado la palabra dentro del universo 2.0 con cierta desesperación que no ha pasado desapercibida para sus seguidores: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o lo que se puede describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo", comenzaba escribiendo, visiblemente apenada aunque sin revelar el motivo por el que se ha visto obligada a decir adiós a su hijo de la forma más repentina.

Pero el testimonio de la progenitora de Leandro no ha quedado ahí, y ha seguido hincapié en la importancia que tenía en su vida su vástago: "Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y querido, desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento tanto, mi bebé, lo siento tanto. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño", zanjaba, haciendo así partícipes a sus 19 mil seguidores del dolor que siente por esta dolorosa pérdida.

La pasión por el cine que unió a Robert de Niro con su hija y su nieto

Aunque no es su hija biológica, Robert de Niro no tuvo problema alguno en adoptar a Drena al casarse con su madre, Diahnne Abbott. Un enlace que tuvo lugar en 1976 y por el que las vidas de la madre de Leandro y la del intérprete quedaron unidas de manera definitiva. Es por ello que no resulta extraño que el doble ganador de un premio Óscar fuera un referente para la joven, que quiso seguir sus pasos para convertirse en actriz. Por su parte, su nieto también encaminó su carrera profesional hacia el mundo dela interpretación, habiendo estado presente en películas como Ha nacido una estrella.