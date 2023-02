Muere el hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone

Por el momento no han trascendido las causas de la muerte y la cantante todavía no se ha pronunciado al respecto.

Tristes noticias para la reina del pop. Anthony Ciccone, hermano mayor de Madonna, ha fallecido a los 66 años en Michigan. Ha sido su cuñado, el músico Joe Henry, que está casado con la hermana de la cantante, Melanie, el que ha confirmado la noticia. Por el momento, la interprete de 'Like a Virgin' no se ha pronunciado al respecto y tampoco se han revelado las causas de la muerte.

"Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, abandonó el plano terrenal anoche. Le conocía desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace ya muchos años. Como señala aquí el hermano Dave Henry (quien hizo esta fotografía), Anthony era un personaje complejo. Bien lo sabe Dios. Nos enredamos en momentos, como lo pueden hacer los verdaderos hermanos", comenzaba a escribir el cuñado de Madonna junto a una antigua imagen de Anthony Ciccone.

Joe Henry mantenía una estrecha relación con su cuñado y por ello no dudaba en dedicarle unas sentidas palabras tras comunicar su tristes fallecimiento: "Le quería y le comprendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever. Pero los programas se desvanecen y la familia permanece, con las manos tendidas sobre la mesa. Adiós, entonces, hermano Anthony. Quiero pensar que el Dios en el que creía tu bendita madre (y la mía) la tiene ahí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión".

Madonna mantenía una relación llena de altibajos con su hermano

La relación entre Madonna y su hermano tuvo un sinfín de idas y venidas. Anthony Cicconi tuvo que lidiar con sus problemas con el alcohol durante años, algo que le llevó a vivir en la calle. Esto se desencadenó tras perder su trabajo en 2010. En esta fuerte crisis, en 2011, el hermano de la cantante llegó a conceder varias entrevistas en las que arremetía con la interprete y aseguraba que "nunca me ha querido, nunca nos hemos querido". "Soy un cero a la izquierda ante sus ojos, no soy una persona. Soy una vergüenza. Si me congelase hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía en seis meses. Mi familia me dio la espalda. ¿Por qué mi hermana es multimillonaria y yo soy indigente?", comentó en su momento en un punto álgido de su vida.

En diciembre de 2017, varios medios norteamericanos aseguraron que Anthony había pasado por un centro de rehabilitación que había completado con éxito, algo que le permitió volver a vivir con su familia. no obstante, nunca se llegó a conocer si volvió a tener relación con la cantante. Además de Anthony, Madonna tiene otros seis hermanos, Martin, Paula, Christopher, Melanie, Jennifer y Mario. Su madre, Madonna Ciccone, murió a los 33 años a causa de un cáncer de mama.