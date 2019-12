En diciembre del año pasado Liam Hemsworth y Miley Cyrus estaban disfrutando de sus primeros días como marido y mujer tras haberse dado el ‘sí, quiero’ el día 23. Un año después, la situación no podía ser más diferente para ellos, no solo porque ya no están juntos, sino porque están inmersos en su separación.

Después de que el pasado mes de agosto el protagonista de ‘Los juegos del hambre’ interpusiera una demanda de divorcio que confirmaba que lo suyo se había terminado para siempre, Liam y Miley han estado haciendo sus vidas por separado, centrándose en vivir sin el otro y en intentar olvidar una historia que no terminó nada bien.

Por suerte para ellos, las cosas están más cerca que nunca de terminar pues según ‘TMZ’ acaban de llegar a un acuerdo que oficializará su divorcio. Según el medio estadounidense, la de ‘Wreaking Ball’ se quedará con los animales que tenían en común, siete perros, cuatro caballos, tres gatos y dos cerdos, y gracias al acuerdo prenupcial que firmaron, repartirán la propiedad que tenían en común de una manera muy sencilla.

«No tienen hijos y ella se va a quedar con los animales que tienen en común», ha asegurado una fuente cercana al caso a TMZ, que ha añadido que las negociaciones han sido «amistosas». «No ha sido un divorcio complicado por su acuerdo prenupcial y por haber estado todo manejado por abogados. Sus ganancias se mantuvieron separadas mientras estaban casados y eso fue útil. Ambos están más que preparados para seguir adelante y desenredar cualquier asunto que quedara por resolver fuera. Están felices de cerrar este capítulo de sus vidas».

Sin duda, esta es la mejor noticia para que tanto Liam como Miley y sus familias comiencen el 2020 de cero. “Mi cuñado… bueno pues después de una relación a la que has dedicado diez años, pues está como puede estar… está chafado pero lo lleva muy bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor. Además creo que se merece mucho más. Liam Hemsworth ha pasado unos días con nosotros, la familia es donde siempre te refugias y él y su hermano son uña y carne y ha estado Chris ahí para darle toda la fuerza”, dijo Elsa Pataky a finales de noviembre.