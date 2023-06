Michael J. Fox preocupa por la evolución de su parkinson: sufre una caída en una rueda de prensa

Michael J. Fox: "Uno no muere de parkinson, muere con parkinson"

Con 61 años Michael J.Fox está afrontando el párkinson. El actor está sufriendo mucho por ello, tanto emocional como físicamente: "Sí, he pensado en la mortalidad y en todo eso. No voy a llegar a los 80 años", dijo sorprendiendo al mundo. Son habituales para él las fracturas de huesos como sus brazos, un codo o numerosos golpes en el rostro por las caídas o tropiezos, como el que ha sufrido, totalmente inevitables. La enfermedad de Parkinson, su nombre médico, es un trastorno que degenera el sistema nervioso. Se caracteriza, como él mismo muestra, por temblores, mucha rigidez e inestabilidad. Michael J. Fox narra en un documental, 'Still', que presentó hace tan solo un mes toda su historia desde que con 29 años fuera consciente de todo por lo que tendría que pasar.