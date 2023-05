Michael J. Fox: "Es muy duro decirlo, pero no llegaré a los 80 años"

Desde el año 1991 Michael J. Fox convive con el Parkinson. Una enfermedad degenerativa que se le está haciendo muy cuesta arriba y que ha cambiado su vida por completo. Él mismo lo ha relatado en una entrevista en la que, con cierta resignación, habla de cómo afronta este problema de salud tras el que, sin embargo, no se ha rendido. "La enfermedad está llamando a la puerta con fuerza. No voy a mentir. Se está volviendo más duro, se está volviendo más duro. Cada día es más duro, pero así son las cosas", ha dicho.

Actor Michael J. Fox, 61, was diagnosed with early-onset Parkinson’s disease in 1991 when he was just 29. Fox tells Jane Pauley that dealing with the incurable disease is getting more challenging, and he can’t imagine living until he’s 80. More this 'Sunday Morning.' pic.twitter.com/hE7KeTiDUi

— CBS Sunday Morning 🌞 ( @CBSSunday) April 28, 2023