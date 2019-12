Los últimos días no han sido especialmente fáciles para Marlene Mourreau. La vedette ha vivido una gran incertidumbre, a la espera de conocer los resultados que le confirmasen si tenía o no un cáncer de piel y si debía comenzar a librar una batalla por salvar su vida. Un temor del que no tuvo reparos de informar a los medios de comunicación en su última aparición pública, aunque haciendo alarde desde el primer instante su determinación a luchar sea cual sea el resultado que le diesen los doctores.

Por fortuna, parece que la tormenta ha pasado sin causar estragos para Marlene Mourreau, tal y como ella misma ha dado a conocer. La que fuera primera ganadora de ‘GH Vip’ ha informado que los resultados de la biopsia a la que se había sometido no podrían arrojar mejores noticias: “Ya estoy bien. No tengo cáncer de piel”, reconoce la artista, que ya ha recuperado la normalidad en su vida: “Me voy para Vietnam el lunes”, informa alegre a ‘El Español’.

Su paso por la gala de los Premios Actúa 2019, celebrados a principios de la pasada semana, dejó a todos algo preocupados. Marlene Mourreau hablaba sin reparos de la incertidumbre en la que se encontraba inmersa: “Los médicos están investigando si tengo cáncer de piel”, sentenciaba. Ella quería mostrarse optimista, pese al temor que la invadía: “Todo tiene remedio menos la muerte, hay que ser fuerte y luchar”, se animaba ella misma en conversación con los medios.

Aunque trató de no ser alarmista, Marlene Mourreau sí que preocupó a sus seres queridos y sus seguidores en las redes sociales, donde le preguntaban si conocía más detalles sobre su estado de salud. Ahora, por fortuna, puede compartir con todos sus buenas nuevas y alejar la sombra del cáncer de su vida, pese a que reconozca que haya hecho auténticas locuras a la hora de tomar el sol sin protección alguna.