Marc Anthony y Nadia Ferreira van a ser padres

Marc Anthony y su recién estrenada mujer, Nadia Ferreira, van a ser padres. El cantante y su esposa están esperando su primer hijo en común. Ellos mismos ha confirmado la feliz noticia con una bonita imagen en la que se puede ver la tripita de embarazada de la modelo. "¡El mejor regalo de San Valentín! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas", dicen. En la foto se puede apreciar en detalle sus espectaculares alianzas de boda.

El cantante puertorriqueño y su actual pareja contrajeron matrimonio hace tan solo unas semanas, el pasado 28 de enero, en el Pérez Art Museum, de Miami, en una boda a la que no faltaron sus familiares y amigos, entre ellos el matrimonio Beckham o Águeda López, que han sido de los primeros en felicitarlos por el embarazo. Cabe destacar la alegría de la joven mamá, que no oculta lo emocionada que está ante su estado de buena esperanza. "Best Valentine’s Gift Ever!!! (el mejor regalo de San Valentín)", dice en sus redes sociales. "Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas".

Marc Anthony ya es padre de seis niños, fruto de sus tres matrimonios anteriores con Shannon de Lima, la modelo y ex Miss Universo Dayanara Torres y la cantante Jennifer López. Aunque ya cuenta con familia numerosa, recientemente advirtió de sus planes de volver a ser padre con su cuarta mujer. Nadia Ferreira, por su parte, confesó en una entrevista -realizada hace unas semanas- que su sueño era tener "muchos hijos" y crear una "familia numerosa" con el artista, del que la separan más de treinta años. Nadie imaginaba que se animarían a dar el paso de tener su primer hijo en común tan pronto.

El cantante, de 54 años, y la ex Miss Universo Paraguay, de 23, se dieron el 'sí, quiero' hace dos semanas. La suya fue una jornada inolvidable y lo hicieron arropados por sus seres queridos. Los testigos de la boda fueron Maluma, Romeo Santos, Marco Antonio Solís y Bigram Zayas, hermano de Marc Anthony-. Además, David Beckham -a quien le une una estrecha amistad con el puertorriqueño- ejerció de padrino en la ceremonia. Un enlace por todo lo alto que reunió a muchos personajes conocidos, más allá de los famosos dedicados al mundo del espectáculo y la interpretación, también estuvo presente el empresario mexicano Carlos Slim. Por su parte, la modelo quiso que su madre ejerciera de Dama de Honor.