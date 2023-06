Marc Anthony da la bienvenida a su séptimo hijo

Marc Anthony está de enhorabuena. El cantante ha dado la bienvenida a su séptimo hijo, fruto de su relación con Nadia Ferreira. La pareja ha esperado hasta este pasado domingo 18 de junio para anunciar la gran noticia, coincidiendo así con la celebración del Día del Padre en Estados Unidos. El primero como padres en común.

"El tiempo de Dios es Perfecto. Feliz dia del Padre ❤️", ha escrito la pareja en sus respectivas cuentas de Instagram. Junto al texto, una bonita imagen en blanco y negro, donde podemos ver de fondo a Marc, que da la mano a su chica y a su hijo, que está acostado sobre su pecho. No podemos pasar por alto la tierna sonrisa con la que mira el cantante al bebé.

Una foto de lo más tierna en blanco y negro

Desde que anunciaron que iban a ser padres, tanto Marc como Nadia han querido mantener en secreto los avances del embarazo. De hecho, no ha sido hasta ahora cuando han anunciado que ya son padres de un bebé, del que por supuesto no han revelado el nombre. Tampoco se sabe si el bebé es niño o niña, porque la pareja ha preferido no dar información. El pasado 7 de junio, la modelo escribía junto a una foto de ella embarazada que "pronto estarás en mis brazos". Pero se desconoce el día exacto del nacimiento.

Lo que sí se han hecho públicos son los mensajes que han escrito muchos rostros conocidos en la publicación: "Los amo ❤️", ha escrito Maluma. El cantante Guaynaa, por su parte, ha sido mucho más expresivo al escribir muchos emoticonos: "😍😍😍😍🥳🥳🥳🥳". Carlos Rivera ha felicitado a la pareja con ternura: "Felicidades Marc. Bendiciones. ❤️❤️❤️". Mau y Ricky Montaner no han podido esconder su sorpresa: "Woooow 😍😍😍❤️❤️❤️". Luis Fonsi, que sabe qué es dar la bienvenida a un hijo, ha escrito: "Los amo mucho ❤️".

Esta es la última imagen de Nadia embarazada

Para la modelo es su primer hijo. Marc Anthony, en cambio, se ha convertido en padre por séptima vez. Fruto de su relación con Debbie Rosado tuvo a su primera hija, Arianna Muñiz. De esta relación adoptó a Alex, que es el hijo mayor de Debbie. De su matrimonio con Dayanara Torres, con la que estuvo entre 2000 y 2004, nacieron Cristian y Ryan. Más tarde se casó con Jennifer Lopez, con quien tuvo a los mellizos Emme y Max.