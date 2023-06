Shakira y Gerard Piqué no están juntos desde junio de 2022. Sin embargo, la que fuera una de las rupturas más sonadas del momento sigue dando titulares un año después. Ahora, ha salido a la luz la comparecencia que la cantante colombiana hizo ante el juez en 2019 por el juicio que mantiene con Hacienda por fraude fiscal. Además de defenderse de las acusaciones, Shakira habló de su relación con la que fuera su expareja y padre de sus hijos, Milan y Sasha. Y lo que dice no tiene pérdida.

Corría el 6 de junio de 2019 cuando Shakira se sentaba en el banquillo de los juzgados de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, para declarar por presunto fraude. Hacienda le reclama 14,5 millones de euros por haber residido en España desde 2011 y no desde 2015, como ella argumenta. Según ha desvelado El País, la cantante exponía entonces ante el juez que lo único que le unía en ese momento a España era Piqué, con el que, todavía, no tenía una relación consolidada, como deja entrever en sus palabras. "En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy... Era un loquito en esa época. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por este niño con barba que estaba increíble", relata.

De acuerdo con Shakira, visitaba a su chico cuando sus carreras profesionales se lo permitían. De hecho, ella llega a definir su vida de esa época como de "nómada", la de "una persona sin raíces ni estabilidad". Y continúa: "Esos años yo estaba en tres países en un mismo día. La estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión", explicaba en referencia al momento posterior a lanzar su éxito Waka Waka, canción del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en el que conoció a Piqué.

La comparecencia de Shakira ha dado mucho de sí y revela muchos datos sobre cómo se sentía la cantante respecto al idilio que había comenzado con el padre de sus hijos. "¿Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna?", indicaba en alusión a la clara diferencia de edad entre ella y Piqué (se llevan exactamente 10 años). Para la colombiana, su relación con el deportista "era muy turbulenta". Esto porque, "nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", argumentaba. Según su defensa, Shakira continúo sin residir en España incluso después de que naciera el primer hijo de la pareja, Milan, el 22 de enero de 2013.

La cantante también narró uno de los episodios más románticos, a su entender, de su relación con el exfutbolista: "Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia (Tributaria) me lo habrá computado como un día en España”.

A un año de la separación, el relato que compartió con el juez en 2019 habla de una vida pasada que nada tiene que ver con la actual. A su traslado de residencia a Miami, con sus hijos, hay que sumar sus sonados éxitos en los que no ha parado de tirarle dardos a su expareja. Habrá que esperar al juicio oral, que está previsto para finales de noviembre en Barcelona, para ver cómo se refiere ahora a Piqué. La revelación de la comparecencia coincide con el anuncio, por parte de un portal de noticias, de una posible boda entre Piqué y Clara Chía.