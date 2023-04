Lady Gaga salta a la política: este es el puesto que Joe Biden le ha dado

Lady Gaga se mete de lleno en la campaña política y da el salto a la Casa Blanca. La cantante será una de coordinadora del Comité de Artes y Humanidades del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta mañana lo comunicaban así desde el gobierno estadounidense agradeciendo su incorporación. "Esperamos asociarnos para impactar positivamente en el trabajo de las artes, bibliotecas, museos y humanidades de todo el país", le dedicaban para anunciar el nombramiento. Junto a ella estará en el mismo puesto Bruce Cohen, el segundo coordinador, productor de películas tan reseñables como 'American Beauty' o 'Big Fish'. Este organismo se renueva por completo con la incorporación de rostros tan conocidos como la cantante.

A esta labor por las artes se unen otros rostros famosos como George Clooney, Jennifer Garner, Jon Batiste, Shonda Rhimes o Kerry Washington. No es la primera vez que Lady Gaga tiene relación el gabinete presidido por Joe Biden. El 20 de enero de 2021 fue la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en la investidura del presidente. Ella misma explicó en una entrevista para 'Vogue' que este momento sería uno de los que más recordaría siempre. "Es algo que podré contarle a mis hijos", exponía. Se mostró contraria a Donald Trump y, por eso, siempre ha querido dar un paso adelante de la mano de Biden. Eligió para ese momento un diseño Schiaparelli lleno de significado. "Como muchas personas en Estados Unidos, sentí miedo cuando Trump fue elegido presidente. Sabía que siendo una casa italiana era algo importante por mi herencia como mujer italoamericana que estaría cantando para que el presidente 45 invite al presidente 46 al cargo", explicó.

Finalmente esto no ocurrió y Joe Biden recibió el título sin la presencia de su antecesor. La actriz agradeció esta nueva aventura en el comité asesor del Presidente. Este grupo asesora en cuestiones culturales y trabaja para promover nuevos pasos políticos de las artes y las humanidades. Buscan el impacto positivo en la comunidad, el desarrollo, la salud pública, la educación y el cambio climático, entre otras cuestiones. Este comité ha aparecido siempre en los medios de comunicación y más desde el 2017. Todos sus miembros renunciaron a su posición por las palabras de Donald Trump, presidente por aquel entonces, contra la cultura. No fue activado hasta la finalización de su mandato y el comienzo de Joe Biden en septiembre del año pasado.

La naturalidad de Lady Gaga en los Oscar 2023

Hace unas semanas Lady Gaga paralizaba al mundo del espectáculo con su discurso en los Premios Oscar 2023. La cantante se subía al escenario sin maquillaje, vestida de forma natural y dispuesta a hacer reflexionar a todos. "Es profundamente personal para mí y creo que todos nos necesitamos, necesitamos mucho amor para caminar por esta vida. Todos necesitamos un héroe a veces, hay héroes a nuestro alrededor. En lugares sin pretensiones, pero es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe, incluso si te sientes roto por dentro", dijo para todos. Interpretaba 'Hold my hand' , canción que estaba nominada a los premios. Esta actuación no habría estado tan planeada como se pudiera llegar a pensar en una gala de estas características. La actriz estaba rodando en esos momentos 'Joker: Folie à Deux' y no veía posible su participación en la gala. Finalmente, ha podido acudir y ha cambiado su espectacular vestido de la alfombra roja por unos pantalones vaqueros rotos, una camiseta y unas zapatillas deportivas.