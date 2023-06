La reacción viral de Samuel L. Jackson tras perder en los premios Tony

El actor Samuel L. Jackson está en boca de todos después de que su reacción se hiciera viral tras perder el Tony a mejor interpretación como actor protagonista. Sucedió durante la 76 entrega de los premios, celebrados el pasado domingo 11 de junio en el United Palace Theatre de Nueva York.

Brandon Uranowitz se llevó el preciado trofeo

Vídeo: Twitter

Al actor de 74 años le fue imposible disimular su cara de tremendo hastío tras anunciarse el nombre del ganador. Se trataba de Brandon Uranowitz, quien, a sus 36 años, se llevó la preciada estatuilla por su papel en la obra de teatro Leopoldstadt. El momento no pasó desapercibido y en cuestión de minutos Twitter se llenó de comentarios entre los que defendían el gesto " humano" de Jackson y los que criticaban su mal perder.

Jackson, nominado por su interpretación en The Piano Lesson, se disputada el Tony con otros cinco actores: Arian Moayed, por A Doll's House; David Zayas, por Cost of Living; Jordan E. Cooper, por Ain't No Mo y Uranowitz. Ninguno de sus colegas dudó en aplaudir cuando este último salió elegido. Todos a excepción de Jackson, lo que hizo más evidente su malestar. Muchos tuiteros percibieron, incluso, lo que parece un leve giro de ojos que ya va camino de convertirse en el meme de la temporada.

Samuel L. Jackson estaba nominado al Tony por primera vez

Era la primera vez que Samuel L. Jackson estaba nominado al Tony. Se trata del mayor galardón que puede recibir un actor de Broadway, la cuna del teatro mundial. El reconocimiento era por partida doble: The Piano Lesson supone el debut como directora de su mujer, LaTanya Richardson, con la que está casado desde hace 43 años.

La obra es una adaptación del clásico del mismo nombre, escrito en 1987 por August Wilson, ganador del Pulitzer tres años más tarde. Sobre trabajar juntos, Richardson contó en una entrevista para The New York Times, que, aunque ella y su marido están acostumbrados a estar juntos las 24 horas de los siete días de la semana, no fue tarea fácil. "En este contexto particular, me di cuenta de que a Sam (como le llama cariñosamente) no le gusta tomar notas de la gente que considera que no saben lo que hacen. Me planté y tuve que llamarle la atención de que no estaba saliendo como yo quería. La forma en la que yo opero es que no hay estrellas en la habitación, aquí estamos todos ensamblados y nos movemos juntos o nos movemos. Pero fue un verdadero regalo que este proyecto viniera de la mano de Sam", dijo.

Con una trayectoria en el cine de más de 40 años, a Samuel L. Jackson todavía se le resisten algunos de los grandes galardones del séptimo arte. Entre ellos, los codiciados Globo de Oro. Tiene en su haber un Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera, pero nunca se lo ha llevado por un papel en concreto.