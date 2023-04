La razón por la que Taylor Swift y Joe Alwyn han puesto fin a su relación tras seis años juntos

Taylor Swift y Joe Alwyn eran para muchos la pareja perfecta. Sin embargo, esta semana se ha confirmado que sus caminos se han separado, una relación que se ha roto tras seis años juntos. Su círculo ha sido quien ha desvelado las razones por las que han tomado esta reciente decisión: "Grandes diferencias en sus personalidades". Aunque parecía que este impasse iba a ser temporal, finalmente se han dado cuenta que no quieren estar junto al otro. "Tuvieron momentos difíciles antes y siempre consiguieron resolverlo, así que los amigos llegaron a pensar que solo se tomarían un tiempo separados pero que al final volverían a estar juntos (...) No son el adecuado el uno para el otro", ha explicado. Pero, ¿cuándo se dieron cuenta de ello?

Después del confinamiento, él se dio cuenta de que no conocía a Taylor Swift realmente. "Lo cierto y verdad es que él, todavía, no la 'conocía' bien fuera de esa burbuja (...) Las diferencias en sus personalidades también se han vuelto más difíciles de ignorar después de años juntos. Se han distanciado". Según explican no ha sido una ruptura traumática y continúan teniendo buen rollo entre ellos, lo que deja ver que se quedan con todo lo bonito que vivieron cuando estaban juntos. "Son amigos. Ella no tiene nada malo que reprocharle a Joe. Sencillamente han roto y ahora Taylor se mantiene concentrada en su gira. Hay mucho respeto entre ellos", aseguran. Sigue reinando la paz y nada alterará eso.

A pesar de que para los seguidores de la pareja ha sido una sorpresa el final de su historia de amor, hay quien sí se esperaba que no estaban destinados a estar juntos. Cuentan que no ha habido terceras personas y que "no ha habido dramas entre ellos", situación que demuestra cómo han sido los últimos coletazos de su relación. Cabe señalar que las alarmas empezaron a saltar cuando Joe no fue visto en ninguno de los conciertos de la gira de Taylor, 'The Eras', al igual que cuando eliminó de su repertorio una canción dedicada a su ahora expareja. Taylor Swift, por el momento, está en silencio, al igual que su ex, Joe Alwyn. Han optado por mantenerse al margen y porque sean otros los que hablen. ¿Darán explicaciones en el futuro como ha sucedido con Shakira? Solo el tiempo lo dirá.