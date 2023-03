La incómoda y "vergonzosa" entrevista de Hugh Grant en los Oscar 2023

La ciudad de Los Ángeles se ha vestido de gala, como cada año, para albergar los Premios Oscar. En la noche del 12 al 13 de marzo el Dolby Theatre se llenó de estrellas del cine para entregar las famosas estatuillas y pasar por la alfombra roja, en esta ocasión champagne. Todos los invitados responden a la prensa y se hacen unas fotografías para luego sentarse en sus sitios y disfrutar del evento del año. En 2023 una de las encargadas de hacer esas entrevistas para ABC, la cadena que transmitía el evento, era Ashley Graham, modelo e influencer estadounidense. En un momento de la noche apareció por allí Hugh Grant, actor reconocible por películas como 'Notthing Hill', que acababa de estar con los fans que allí esperaban. Para sorpresa de todos, como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos a continuación, no se mostró nada interesado en las preguntas, incluso incómodo, y sin ganas de prestar atención.

Vídeo: ABC Live

Por más que la actriz intentara generar un buen clima preguntándole si tenía algún favorito, él apenas utilizó palabras para negarle. Ni a la tradicional pregunta de quién le había hecho el traje bromeó con ella. Se limitó simplemente a decir que su sastre y ya. Seguía muy serio incluso cuando le preguntó por su último proyecto 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. Aunque es tan solo un secundario, Graham intentó que contara alguna anécdota y, ante eso, solo recibió evasivas: "Bueno, casi no salgo. Creo que aparezco tres segundos".

Tras despedirse del mismo para dar la bienvenida a otro actor, este realizaba un particular gesto lleno de incredulidad. Su incomodidad se acabó contagiando a ella, a pesar de los numerosos intentos que hizo por realizar una simpática entrevista. Aunque mantuvo el tipo, los silencios hicieron acto de presencia. Para los espectadores de la gala no pasó desapercibido y han mostrado su descontento con esta actitud, muy diferente a la que tuvo en la gala. Allí entregó el premio a Mejor Película Internacional con Andie MacDowell, actriz con la que protagonizó la recordada 'Dos bodas y un funeral' en 1994. Ambos bromearon sobre este reencuentro, con chiste incluido sobre cómo estaba él después de tantos años. "Sigues deslumbrante", le comentaba ella mientras que él lo agradecía llevándole la contraria: "Básicamente, un escroto".

Lady Gaga, la reina de la alfombra roja tras su aplaudido gesto

La red carpet de los Premios Oscar siempre deja momentos para la posteridad. En la edición de 2023 la cruz ha sido para Hugh Grant y su incómoda entrevista, pero la cara para Lady Gaga y su aplaudido gesto con un fotógrafo que se tropezó. La cantante, enfundada en un espectacular Versace, se preocupó por un cámara que acababa de tropezarse y acudió a él para ver si estaba bien. Fue, de hecho, una de las primeras en percatarse de ello y no dudo en parar su entrada al salón para "socorrerle".

La presencia de esta no estaba confirmada por ningún lado. Ante lo inesperado de que se encontrara allí, no calibró bien dónde colocarse y terminó, sin querer, por los suelos. Junto a esto lo más comentado ha sido, como es habitual, los looks que lucían las estrellas. El negro, champagne y el rojo han sido los colores más escogidos. Entre los nombres que más han sonado se encontraba Ana de Armas, que optaba al premio como Mejor actriz por 'Blonde' y su espectacular look metalizado. Llevó un Louis Vuitton gris perla, con corte sirena y lleno de escamas en el bajo de la falda. En cuanto a firmas las vencedoras han sido Louis Vuitton, Elie Sab, Vera Wang, Versace y Dior. Todo en una noche donde la película 'Todo a la vez en todas partes' y Brendan Fraiser se han coronado como los ganadores de la edición.