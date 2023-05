La casa en la que vivió Obama antes de ser presidente, en venta por más de 1 millón de euros

Actualmente está en venta por 1,279.000 dólares. Aunque no hay ningún comprador decidido a adquirirla todavía, lo cierto es que el hecho de que en su interior haya vivido Barack Obama hace la vivienda todavía más atractiva. La casa está situada en Washington y en ella residió el político de alquiler durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Entonces era senador por Illinois en representación del Partido Demócrata, siendo un año después cuando se mudó a la Casa Blanca, donde fue inquilino durante ocho años.

Aunque él solo tenía arrendada una parte que constaba de un dormitorio y un baño, lo cierto es que ahora está en alquiler la vivienda al completo. En total tiene una superficie de 206 metros cuadrados y cuenta con tres dormitorios, dos baños y un aseo, pero sobre todo muchísima luz. Situada frente a una plaza llena de árboles, está dividida en dos apartamentos, lo que facilitaría su alquiler. De hecho, uno de ellos está alquilado por 1.500 dólares mensuales, una importante ayuda para pagar la hipoteca si fuera necesario.

Si bien el estadounidense recuerda esta etapa con dulzura, hace muy poco contó en una entrevista que había compañeros que se burlaban por "vivir en un apartamento peor al de sus empleados". "Un aire a dormitorio universitario, pizza y botella vacía", comentó Obama. Tal era el aura que tenía que ni siquiera Michelle Obama se atrevió a dormir allí, tal y como ella misma ha explicado en alguna publicación.

Esta propiedad nada tiene que ver con la casa en la que Barack Obama y su familia viven ahora. Él y su mujer compraron un inmueble mucho más amplio, en concreto, de 9 habitaciones, aunque el precio no era del todo asequible. Quizás por ello comenzaron de alquiler. Tuvo que desembolsar más de 8 millones de dólares, cantidad no apta para todos los bolsillos, no obstante, tanto la ubicación como su interior justificaban según los expertos su precio. Con 761 metros cuadrados, su mansión actual pertenece a uno de los barrios con mayor cantidad de diplomáticos, por lo que esperamos que sea capaz de dejar boquiabierto a cualquiera. No te pierdas todas las fotos de su antigua residencia a continuación.