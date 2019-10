Angelina Jolie vuelve a colocarse los cuernos en la cabeza, pero no teman, es tan solo por exigencias del guion y Brad Pitt no tiene nada que ver. La actriz ha presentado en público la segunda entrega de ‘Maléfica: maestra del mal’, cita a la que acudió rodeada de todos sus hijos. Allí, no tuvo reparos de hablar con los medios sobre los avatares profesionales que se trae entre manos, pero lo que más ha interesado al público es lo difícil que ha sido para ella su divorcio. Y es que han sido unos años muy difíciles para la intérprete.

Del drama de separarse del hombre al que amaba y la lucha por la custodia de sus hijos, además de hacer frente a los constantes rumores, Angelina Jolie lo ha tenido especialmente difícil. Igual Brad Pitt, pero ahora ha sido ella la que ha tomado la palabra para relatar el calvario por el que ha pasado desde que la considerada “pareja de oro de Hollywood” anunció el final de su idílica historia de amor. Al menos de cara a la galería.

“Ha habido momentos en mi vida en los que -y tal vez los he escondido exitosamente del público- no me he sentido libre, no me he sentido segura y no me he sentido libre de daño. Me he sentido acorralada. Me ha costado mucho encontrarme de nuevo, probablemente hoy mucho más que en los últimos cuatro años”, confesaba la propia Angelina Jolie en la presentación de su película, ‘Maléfica’.

Este papel de mujer libre, independiente y especialmente fuerte le ha devuelto la valentía de hacer frente a la vida sin miedos ni reparos. El amor es importante en la vida de todos, pero también una causa de locura, como así ha analizado Angelina Jolie, mezclando su propia experiencia con su papel en la película: “El amor verdadero te empuja a sacar lo mejor de ti mismo. Se convierte en lo que más valoras, te hace ser leal y querer luchar por ello. Así que creo que el amor verdadero hace eso, volverte loco, y creo que Maléfica es toda una sorpresa que no se hubiese dado cuenta antes de que ella ya tenía ese amor”.