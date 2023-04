La actriz estadounidense Amy Schumer se burla de Ana Obregón y las redes arden

Ya lo sabíamos. La noticia de la maternidad de Ana Obregón ha dado la vuelta al mundo. El hecho de que haya sido madre de una niña -a la que ha llamado, Ana Sandra, a los 68 años, ha abierto un debate sobre los límites de la edad de los padres adoptantes o de vientre de alquiler en el mundo entero. Pero aún hay más detales que convierten su caso en único. Que la niña sea descendiente de su hijo, Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer, pone sobre la mesa otro asunto: el de la paternidad o maternidad post mortem y sus límites éticos. Hasta ahora hemos conocido que la presentadora ha copado todos los titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo que nunca hubiéramos imaginado es que los detalles sobre su vida hayan llegado hasta Hollywood. Y que una actriz tan conocida como Amy Schumer se haya hecho eco de esto.

Vídeo: Instagram

La actriz estadounidense ha compartido la noticia de la maternidad de Obregón con un vídeo en el que se burla de la situación. Ella deja claro que está asombrada ante el titular de la revista 'People' que ha publicado informaciones sobre la protagonista de 'Ana y los Siete'. "Actriz española de 68 años da la bienvenida a un bebé mediante gestación subrogada y revela que en realidad es hija biológica de su hijo fallecido", reza el titular de la publicación. En cuestión de minutos ha empezado a recibir comentarios. Unos a favor y otros en contra. "Un poco de empatía, por favor", le dicen quienes son favorables a la presentadora. "Tiene sentido para mí. Consiguió una donante de óvulos. Quería un nieto y es el hijo de su difunto hijo. Es una forma de que su linaje continúe también", dice otra persona que entiende los motivos de la madrileña.

Otros, incluidos personas de nacionalidad española, puntualizan que "es un caso precioso del amor de una madre que quiere continuar con el legado de su hijo. Debería ser aplaudida, no ser objeto de burlas". Lo cierto es que un buen número de usuarios le reprochan su actitud: "No tienes sensibilidad. No es divertido reírse de algo así".

Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo", recuerda Ana Obregón

Apenas unas horas después de que Amy Schumer compartiera su vídeo haciendo alusión a ella, Ana Obregón decía en sus reedes: "Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre". Y es que parece que no se habla de otra cosa, no solo en España: también en el extranjero. La presentadora es consciente de todo esto, pero no está dispuesta a dejarse aplastar por las críticas ni por comentarios negativos. No acepta ningún tipo de juicios sobre la decisión que ha tomado. "Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad", ha asegurado a 'Hola'. "Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender".