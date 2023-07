Kourtney Kardashian presume de embarazo al más puro estilo Cristina Pedroche

El verano está siendo una temporada de baby boom en toda regla. Aunque María Pombo fue la encargada de abrir la veda dando a luz a la pequeña Vega, hay otras celebrities que ya esperan con ansia que llegue su momento del parto. Este es el caso de Cristina Pedroche o de Kourtney Kardashian, habiendo anunciado recientemente esta última su buena nueva a los 44 años de edad.

Esta noticia ha supuesto la llegada de la alegría en el clan Kardashian y especialmente en la vida de la futura madre primeriza, que espera su primer hijo junto a Travis Barker. Es por ello que, teniendo en cuenta la importancia de esta etapa a nivel vital, está exprimiendo al máximo cada minuto tanto con sus seres queridos como a través de sus redes sociales, en las que ha compartido unas divertidas instantáneas luciendo sus incipientes curvas premamá.

En el carrusel de imágenes en cuestión, la hermana de Kim posa frente a las cámaras junto a Addison Rae, ambas ataviadas con bikinis fucsias. Por su parte, Kourtney prefiere llevarse las manos al pelo, mientras que su amiga y actriz aprovecha para tocar la tripa de la empresaria con gesto de sorpresa, protagonizando así una estampa que indudablemente quedará grabada en sus recuerdos de por vida y que mucho recuerda a las que también lleva a cabo la esposa de David Muñoz.

Pero la sesión de fotos de las estadounidenses no quedaba ahí, y en la mima publicación se han desplazado a la piscina para apaciguar las altas temperaturas de estas fechas. Un momento en el que Kourtney sí que se ha llevado las manos a la tripa, mientras que la intérprete ha preferido mirar a la cámara con un divertido gesto y un adorno de coletero de encaje blanco en su muñeca para después finalizar su cita conjunta descansando sobre una hamaca y una toalla.

Kourtney Kardashian o el ejemplo de que nunca hay que perder el estilo

De esta manera, la hermana de Kylie Jenner ha demostrado que, incluso estando embarazada, las tendencias son un factor prioritario en su día a día. Es por ello que no ha querido dejar pasar la oportunidad de decantarse por un conjunto de baño con una de las tonalidades más aclamadas de la temporada: el rosa fucsia. Y es que, ya sea por el próximo estreno de la película de Barbie o por ser un must, este color ya es uno de los favoritos de la gente por aportar alegría a cualquier conjunto. Algo que no ha pasado por alto la fundadora de Poosh y que ha dejado muy claro en su post.