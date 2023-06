Kourtney Kardashian está embarazada: así se lo anuncia a Travis Barker en un concierto

La familia Kardashian crece. Kylie Jenner y Khloé Kardashian dieron la bienvenida a su segundo hijo respectivamente en 2022 y ahora será Kourtney Kardashian (44) quien le dará la bienvenida a un nuevo bebé. La hija de Kris Jenner anunciaba en medio de un concierto que estaba esperando su primer hijo con Travis Barker (47).

Un año después de haber pasado por el altar, Kourtney Kardashian y Travis Barker esperan su primer hijo en común. Una buenísima noticia para el matrimonio, y para el resto de la familia, que tenía que anunciarse por todo lo alto. Y así ha sido. La influencer acudía a un concierto del batería de Blink-182 en Los Ángeles con una gran pancarta en la que se podía leer "Travis, estoy embarazada". Cuando el músico lo leía, no podía evitar emocionarse y bajar del escenario para abrazar a su mujer.

Actualmente, Kourtney Kardashian tiene tres hijos en común con Scott Disick, Mason (13), Penelope (10) y Reign (8), y Travis Barker tiene dos fruto de su matrimonio con la modelo Shanna Moakler, Landon (19) y Alabama (17). Será el primer hijo en común para la pareja que se dio el "sí, quiero" en una emotiva y recargada boda en un castillo italiano en Portofino. Antes, también se casaron en Las Vegas y en Santa Barbara (California).

Kourtney Kardashian y sus deseos de volver a ser madre

La feliz noticia llega semanas después de que se hiciera público los deseos de la pareja por ser padres. En concreto, en el reality de los Kardashian, Kourtney habló abiertamente de cómo abandonó el tratamiento de fecundación in vitro que no había dado frutos. "Nos encantaría tener un bebé más que nada en el mundo, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si es un bebé, creo que sucederá", comentaba la hija de Kris Jenner.

Igualmente, Kourtney Kardashian revelaba que llegó a congelas algunos de sus óvulos cuando era más joven, mucho antes de conocer al que es ahora su marido. "Cuando tenía 38 o 39, todo el mundo me intentó convencer para que lo hiciese. Tenía siete óvalos congelados de años atrás, antes de Travis. La mayoría no sobrevivieron a la descongelación. Los óvulos son una célula, y ninguno de ellos consiguió convertirse en embrión una vez fecundados. Congelar los óvulos no te garantiza nada. Es un malentendido, la gente lo hace pensando que es una especie de 'red de seguridad', pero no es así", llegaba a contar. De la misma forma, la hermana de Kim Kardashian también comentaba que aún estaba sufriendo las secuelas del proceso, "pues se trata de hormonas".