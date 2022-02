Nueva lucha protagonizada por Kim Kardashian y Kanye West.

Desde que anunciaron su divorcio en febrero de 2021, la ya ex pareja no ha parado de protagonizar enfrentamientos públicos que mantienen a sus fans enganchados día tras día.

Hace unos días, la fundadora de Skims publicó una foto en Instagram bajo el título «Chin up or the crown slips», que significa «Con la cabeza alta para que no se caiga la corona«. En la fotografía aparecía con un mono deportivo de un tono azul celeste, sujetando una botella de agua, en un gimnasio.

Podría parecer que es una frase cualquiera, bastante típica, que simplemente ha utilizado para acompañar su foto. Pero esta publicación llegó justo después de que Kanye West, de 44 años, lanzara su nueva canción «City of Gods», en la que aparentemente amenaza a Pete Davidson, la nueva pareja de su ex esposa, que trabaja como cómico en el programa Saturday Night Live.

En «City of Gods», West canta: «Esta tarde cien matones están llegando a SNL. Cuando yo llego, ya está muerto». Por el momento, Davidson no se ha pronunciado y no ha entrado en la guerrilla de su novia con Kanye, aunque ella sí que lo ha hecho a través de la foto publicada en su perfil de Instagram.

Rutina de enfrentamientos

Kim Kardashian y Kanye West ya llevan un año protagonizando casi a diario peleas y lanzándose indirectas en las redes sociales. El pasado año 2021 decidieron poner fin a una relación de 9 años, y a 7 años de matrimonio en los que habían dado la bienvenida a sus cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

West ha utilizado en más de una ocasión a los pequeños para atacar a su ex esposa. El rapero no ha tenido ningún reparo en mostrar su desacuerdo con cómo está criando Kardashian a los niños. Ella, por su parte, no ha querido seguirle el juego y ha querido retirar a los niños del centro de las polémicas, pero sí que le ha respondido, acusándolo de que está controlando y manipulando todo el proceso de divorcio.

«La necesidad constante de Kanye de atacarme en las entrevistas y las redes sociales es mucho más dolorosa que cualquier Tik Tok que North pueda publicar», escribió la modelo después de que su ex marido se quejara de que su hija mayor, de 8 años, aparecía en la red social Tik Tok.

«Como principal proveedor y cuidadora de nuestros hijos», comenzó diciendo Kim en las redes sociales, lanzando así una pullita a West relacionada con la ausencia en la vida de sus hijos, «estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija pero a la vez permitirle expresar su creatividad en la red social que desee con la supervisión de un adulto, porque eso la hace feliz».

Kim recibió el apoyo de sus seguidores, entre los que se encuentran también muchas madres que también conviven con esa dualidad entre dejar que sus hijos utilicen las nuevas tecnologías y protegerlos del peligroso mundo al que pueden exponerse de esta manera.

Vuelta a la felicidad

Poco se sabía de los motivos por los que el matrimonio decidió divorciarse. Aunque algunos apostaron que el motivo habría sido alguna infidelidad por parte de West, ninguno de los dos confirmó ni desmintió ese rumor.

En la edición estadounidense de Vogue para el mes de marzo, Kim Kardashian ha revelado que le pidió el divorcio a West para poder volver a ser feliz. «Hice lo que le hacía feliz a otros durante mucho tiempo. Y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz a mí misma, y eso me hace sentir muy bien», confesó la modelo, dando importancia a la felicidad propia y al autocuidado, que muchas veces dejamos de tener en cuenta.

«Puede que eso provocara cambios y mi divorcio, pero también creo que es importante ser honesta contigo misma sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma, y creo que eso está bien», se desahogó Kim Kardashian en la entrevista para la revista norteamericana.

Actualmente, desde el mes de octubre de 2021, Kardashian disfruta de una nueva vida al lado del joven Pete Davidson, que parece haberle devuelto la ilusión que había perdido. Kanye, en cambio, mantiene una relación abierta con la actriz Julia Fox.