Kevin Spacey, declarado “no culpable" de varios delitos sexuales

El tribunal inglés de que trata las acusaciones contra Kevin Spacey por presunto delito sexual ya ha dictaminado una resolución. Allí se encontraba el actor estadounidense, muy atento a lo que se escuchara. Tras la deliberación del jurado de más de 12 horas, la presidenta leía la decisión: "no culpable". Eran nueve los cargos los que se le imputaban en este momento. Cuatro hombres señalaban que, entre 2003 y 2013, se habrían producido unos supuestos delitos sexuales en Inglaterra de los que ha quedado, de momento, liberado. Tres de ellos señalaron "tocamientos agresivos" y el último "prácticas no consentidas".

Kevin Spacey era director de un teatro londinense cuando comenzaron las acusaciones

Desde el momento en que se hicieron públicas, Kevin Spacey optó por mantener su inocencia. En ese momento que se señala era director del teatro Old Vic de Londres. Este miércoles 26, el día del juicio en Londres, "empezó a llorar en el banquillo cuando escuchó que la presidenta del jurado dijo nueve veces 'no culpable'". La BBC, que adelanta el veredicto, resalta además el alivio que el actor de 64 años mostraba tras esto, "abrazó a su agente y equipo legal, aún llorando, y agradeció al personal de la corte". Tras un más de un mes de debates y análisis, es ahora cuando obtiene esta veredicto exculpatorio. Fue en el 2017, con el movimiento de denuncia 'Me Too', cuando surgieron estas primeras acusaciones.

Unos hechos que derivaron en su despido de la serie que protagonizaba en Netflix 'House of Cards'. También fue reemplazado de un papel principal en la película 'Todo el dinero del mundo'. Sumó, además, la pérdida de campañas publicitarias que estaban negociando. Desde entonces el actor no ha tenido espacio en Hollywood, de donde fue repudiado. Estos cargos en Inglaterra no son los únicos a los que se ha enfrentado. En 2019 su nombre volvía a los medios tras el fallecimiento del hombre que le acusó de un presunto caso de agresión sexual en Malibú. El masajista señalaba entonces haber sido forzado por el actor para que le tocara los genitales hasta en dos ocasiones para luego intentar besarle y ofrecerle sexo oral.