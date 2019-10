Es una destacada estrella de Hollywood, pero Keira Knightley desea llevar todo aquello que contiende a su vida privada en las más estricta intimidad. A pesar de que no hizo pública la noticia del nacimiento de su segundo bebé hace mes y medio, sí que ha realizado unas declaraciones sobre esta nueva maternidad durante una entrevista en la ‘BBC’.

Keira Knightley, embarazada de su segundo hijo

La intérprete, de 34 años, reconoce que durante los últimos tiempos no ha parado ni un instante. “Se nota que tengo un bebé de 6 semanas. Llevo todo el rato hablando, pero no tengo ni idea de hacia dónde voy», ha contado la actriz con motivo de la promoción de su último trabajo.

Sin duda, la llegada de un nuevo miembro a la familia ha revolucionado por completo su casa y Keira Knightley reconoce que su vida es un no parar. «Esta es la tercera vez desde que di a luz que me he cepillado el pelo, esta vez ni siquiera lo he hecho yo misma», ha bromeado. Y es que también ha añadido que las últimas semanas están siendo muy intensas y sus salidas de casa son en función de las tomas del pequeño.

Keira Knightley y su marido, dos papás felices en Nueva York

Este bebé se convertirá en el mejor compañero de juegos de su hija Edie, de cuatro años, nacida de su matrimonio con James Righton. La pareja se dio el «sí, quiero» en el marco de una sencilla boda celebrada en la Provenza francesa, en mayo de 2013. Desde entonces, forman un discreto tándem, alejado de los focos.

Keira Knightley da a luz a su primer hijo