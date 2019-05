Keira Knightley, embarazada de su segundo hijo

3 Keira, contra la imagen ‘idílica’ de la duquesa de Cambridge

«Ella sale con la cara que el mundo quiere ver», ha dicho de Kate Middleton. «Luce hermosa. Luce elegante, no muestres tu batalla, Kate. Siete horas después de tu lucha con la vida y la muerte, después de que tu cuerpo se haya abierto y haya sangrado, de que la vida sale a gritos. No lo muestres. No lo digas. Quédate ahí con tu niña y te disparará un grupo de fotógrafos hombres».