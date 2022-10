Katy Perry y lo que se ha tildado como ojo inquieto ha sido lo más comentado de las celebrities esta semana. Parecía que la cantante había perdido por completo el control de su ojo derecho en plena actuación de Las Vegas, una imagen que preocupó muchísimo a sus seguidores. Las imágenes se convirtieron en virales, por lo que ha sido inevitable que la cantante dé explicaciones sobre lo sucedido y sobre todo lo dicho sobre esto en redes sociales. Parecían completamente reales, tanto que se pudo ver a la artista bloqueada, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de una estrategia para promocionar sus próximos espectáculos. «¡Dando la bienvenida a todos los terraplanistas, espacioesfalsistas, pajarosonfalsistas, cielosnosonazulistas para que vengan a ver mi truco de la fiesta del ojo de la muñeca rota en vivo y en directo en Las Vegas el próximo año!», comienza diciendo la intérprete.

Que alguien reinicie a Katy Perry por favor. pic.twitter.com/uP3sJUBFF4 — Conspiraciones (@ConspiracionESP) October 24, 2022

Además ha bromeado sobre el otro detalle que se pudo ver en su actuación: dos latas de cerveza sobre su pecho. «Por dios, me sale cerveza de mi pecho (eso también es un truco de fiesta porque no genero lúpulo)», añade. De este modo, se confirma que Katy Perry quiso gastar una broma a los presentes, quizás buscando sonar con fuerza a lo largo y ancho del mundo, una estrategia más que acertada. En todas las imágenes que circulan por la Red se puede ver a la cantante aparentemente agobiada por no poder abrir su ojo derecho, mientras él otro está abierto y abierto con total normalidad.

Katy Perry se ha convertido en viral durante días, pues ha captado la atención de todos. Se intentaba descubrir qué le sucedía en su ojo, pero ella seguía en silencio y había muchas incógnitas al respecto. Ahora se ha confirmado que solo era una campaña promocional para anunciar más de 14 conciertos, actuaciones que están deseando que lleguen. «¡Espero cantar con todos vosotros en 2023! Y beberemos, os invitaré yo, porque estamos todos encadenados al algoritmo», finaliza. No era de extrañar que le sucediera algo a Katy Perry en su ojo y es que ella en su momento contó que había sufrido una alteración en su ojo por la que tuvo que ser medicada. «Recibí un tratamiento para que mi ojo torcido se hiciera más grande cada vez que tomo fotos porque tengo una torcedura», explicó.