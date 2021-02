«Me preocupo por el bienestar de las personas a las que quiero y a las que he querido», se ha disculpado el cantante.

Desde hace varios meses, Britney Spears acapara los titulares de la crónica social debido a su batalla legal contra su padre, Jamie Spears, para intentar deshacerse de su tutela legal, bajo la cual lleva desde 2008 a raíz de que se le diagnosticaran problemas de salud mental. La lucha de la cantante ha llegado a su punto álgido con ‘Framing Britney Spears’, un documental sobre la vida de la interprete que ha revelado varios episodios que podrían servirle como prueba en los juicios que tiene entre manos. Debido a esto, el que fuera su pareja, Justin Timberlake, le ha pedido disculpas de manera pública sobre la manera en la que la trataba durante su relación. Asimismo, también ha pedido perdón a Janet Jackson.

«He visto los mensajes, las etiquetas, comentarios y he querido responder. Siento profundamente todas las veces en mi vida que con mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé cuando no tocaba o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me siento poco beneficiado por un sistema que aprueba la misoginia y el racismo«, comienza a explicar el cantante en su cuenta oficial de Instagram.

«Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson porque cuido y respeto a estas mujeres y sé que he fracasado. Me siento obligado a responder porque todos los involucrados se merecen algo mejor y porque esta es una conversación muy amplia de la que quiero formar parte», esgrimía el artista. Tras esto, Justin Timberlake hace hincapié en que la industria musical tiene fallos y reconoce que esta hace que solo los blancos tengan éxito. «Está diseñado de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada considero que hablar públicamente sobre esto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba ocurriendo en mi vida, pero no quiero beneficiarme nunca más de aquellos que son derribados nuevamente«, seguía.

El cantante considera que a lo largo de su carrera no ha sido perfecto y no ha sabido como lidiar con este problema y además, incide en el hecho de que sus disculpas, aunque es un primer paso, llegan tarde y no le devuelven al pasado. «Quiero asumir la responsabilidad por mis propios errores así como el hecho de ser parte de un nuevo mundo que eleva y apoya. Me preocupo por el bienestar de las personas a las que quiero y a las que he querido. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor», finaliza. Estas disculpas han sido apoyadas por la mujer de Justin Timberlake, Jessica Biel, quien a través de un comentario en la imagen que había subido con las disculpas puso un cariñoso «te quiero» acompañado por un emoji de corazón.

La hermana de Britney Spears rome su silencio

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, ha roto su silencio y le ha pedido a los medios de comunicación que no vuelvan a cometer los errores del pasado y que tanto afectaron a la cantante. La joven aseguraba que su hermana está luchando en una batalla en la que no se han conocido todos los detalles. «Algunos medios han publicado falsas historias sobre mí. Alguien se ha hecho pasar por mí sin mi conocimiento. Quiero muchísimo a mi hermana pero no estaba al tanto del juicio ni estuve presente de manera virtual», aseguraba la actriz.

Estas palabras llegan tan solo unos horas después de que el pasado jueves a Britney Spears le rechazaran tener mayor control sobre sus finanzas. Aunque no todo ha sido negativo para la cantante. En concreto, a partir de ahora el padre de la artistas, Jamie Spears, solo controlará una parte de la fortuna de su hija y no el cómputo total como hizo desde 2008 hasta 2019. Además, la interprete de «Toxic» solicitó que se elimine por completo la tutela de su progenitor. Aunque de momento no podrá ser, y la cantante siga luchando por recuperar su libertad, lo cierto es que a partir de ahora su padre tendrá que compartir con ella todas las decisiones.