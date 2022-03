A principio de año, Kanye West sorprendía a todos al aparecer en público con Julia Fox. El rapero y la actriz mantuvieron una breve relación que acaparó todos los titulares de la prensa norteamericana debido a que se pensó que era un noviazgo para dar «celos» a Kim Kardashian. Después de varias semanas de silencio, la actriz ha concedido una entrevista en el que ha contado con todo lujo de detalles cómo fue su relación con el cantante.

Julia Fox ha revelado a ‘The New York Times’ que sigue siendo igual que siempre, aunque reconoce que el hecho de haber estado con Kanye West «fue como un curso intensivo sobre cómo ser famosa«. La actriz ha confesado que siempre supo que su noviazgo no iba a durar mucho puesto que mantenían una relación abierta en la que él también mantenía encuentros con la modelo Chaney Jones. Su relación se acabó de forma amistosa después de haber estado dos semanas juntos. «Hice todo lo posible para que funcionara. Yo tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo encajar esta personalidad en una vida que ya estaba llena. No se podía sostener. Perdí como cinco kilos en ese mes«, comenta.

La actriz ha hecho hincapié en que todo fue un montaje, aunque insiste en que hubo momentos reales. Además, también ha negado que tuviera que firmar un contrato de confidencialidad: «Me sentí como si me hubiera seleccionado para interpretar el papel de su novia. Él era el director de todo, parecía una película«. Julia Fox no tiene miedo a las represalias y es consciente de que si algún día Kanye West habla de su relación para atacarla, ella va a responder de forma tajante. «Se me da muy bien ir a por la gente. Voy directamente a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso», asevera.

Asimismo, se muestra agradecida por la ayuda que le brindó Kanye West y haberla catapultado a la primera plana del foco mediático. «Estaba preparada para reincorporarme a la sociedad. La exposición no tiene precio. Creo que con el tiempo superaré la narrativa de Kanye. No es lo más interesante que me ha pasado», insiste.

Kanye West orquestó toda su relación

A pesar de que hubo partes reales, Julia Fox confiesa que detrás de todas sus declaraciones públicas estaba Kanye West porque quería darle celos a Kim Kardashian. Cuando eran pareja, ambos posaban ante los fotógrafos y la actriz daba detalles sobre cómo vivían sus citas en los espectáculos de Broadway y en los restaurantes de Nueva York. Algo que los usuarios de redes sociales criticaron en su día y la acusaron de hacerlo por fama y dinero. Ante esto, la actriz llegó a decir que era el rapero el que le obligaba a airear los detalles de la relación.

Aunque Kanye West ha mantenido relaciones con numerosas chicas a raíz de la ruptura (Irina Shayk, Vinetria, Julia Fox o, ahora, Chaney Jones), parece que no logra olvidarse de su ex mujer, y tampoco deja que esta viva su vida en paz. Kim Kardashian, por su parte, comparte su tiempo con el cómico de Saturday Night Live Pete Davidson desde el pasado mes de octubre, y todo apunta a que su relación funciona a las mil maravillas.