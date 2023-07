El actor tenía previsto dar un concierto en Budapest que finalmente no ha podido celebrarse a consecuencia de un problema de salud.

Johnny Depp no está viviendo su mejor momento. Pese a haber demostrado su inocencia al haber ganado el juicio contra su ex, Amber Heard, lo cierto es que la vida personal del actor no ha mejorado de forma considerable. Tanto es así, que hace tan solo unas horas el protagonista de Piratas del Caribe se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas al ser hallado inconsciente dentro de una habitación de hotel en Budapest.

El artista se encontraba alojado en la capital húngara con motivo de la actuación que iba a llevar a cabo allí junto a su grupo musical, Hollywood Vampires. Todos ellos tenían prevista una gira por Europa que marchaba a las mil maravillas hasta el momento en el que no pudieron salir al escenario a consecuencia del problema de salud de Johnny Depp. Es por ello que resultó imposible que todos ellos salieran a tocar, razón por la que se hicieron eco en sus redes sociales de lo sucedido y ofrecieron unas disculpas a todos sus seguidores. Por su parte, el periódico Blikk confirmó que el estado del intérprete era tan complicado que los servicios médicos del hotel tuvieron que atenderlo antes de que su situación empeorara.

Un testigo habla de lo sucedido antes del concierto

Por su parte, uno de los profesionales técnicos habló con el medio citado sobre la situación a la que hizo frente: "Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo… Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas", señalaba.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y también hizo hincapié en las circunstancias en las que encontraron al actor cuando estaba a punto de llevar a cabo el concierto: "Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o si simplemente se estaba exagerando como se exagera con las estrellas del rock", contaba.

El giro de 180 grados en la vida de Johnny Depp

Ha pasado más de un año desde que Johnny Depp se proclamó como ganador del juicio por difamación contra la que fuera su compañera de vida, Amber Heard. Desde ese preciso instante, muchas fueron las personas que creyeron que la carrera profesional del intérprete mejoraría considerablemente. Y es que, su trayectoria había empeorado ya que fueron muchos los productores que prefirieron no contar con él hasta que las aguas volvieran a su cauce.

Pero lo cierto es que su vida no ha mejorado en absoluto, y hace unas semanas cuando tenía que pedir un préstamo para mantener su hogar en Los Ángeles. Una compleja situación económica a la que se suma su aparición en tan solo una película en el último año, lo que hizo que diera un giro de 180 grados a nivel laboral para ampliar horizontes y formar un grupo musical. Pero sea como fuere, lo que parece es que los problemas del estadounidense van más allá de los laborales aunque todavía no se hayan dado a conocer detalles sobre su evolución médica.