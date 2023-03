Jeremy Renner vuelve a andar gracias a una máquina antigravedad de más de 30.000 euros

Hace ya varios meses que el actor, Jeremy Renner, sufrió un aparatoso accidente con una máquina quitanieves. Entonces, perdió muchísima sangre, se fracturó mas de 30 huesos y se mantuvo en silla de ruedas, un giro vital del que, afortunadamente, se está recuperando. Él mismo ha mostrado unas imágenes en el que se puede ver cómo camina de nuevo, eso sí, con ayuda y sobre una máquina que le ayuda en su lenta recuperación. "Ahora tengo que encontrar OTRAS cosas para ocupar mi tiempo para que mi cuerpo pueda recuperarse con voluntad", dice el estadounidense junto a un vídeo en el que sus seguidores han aplaudido sus avances.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner ( @JeremyRenner) March 26, 2023