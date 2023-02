Jeanette carga contra la actuación de Natalia Lafourcade en los Goya 2023: "Ha sido bochornoso"

La cantante Jeanette no entiende que en los Premios Goya no hayan contando con ella para cantar como homenaje al director Carlos Saura.

Los Premios Goya 2023 han estado marcados por los homenajes como a Lola Flores o al recientemente fallecido cineasta Carlos Saura, que falleció un día antes de la entrega. Esos recuerdos y gratitud se han ofrecido a los espectadores a través de números musicales muy especiales. Para el segundo, fue Natalia Lafourcade la encargada de interpretar 'Porque te vas', la canción de Jeanette que eligió para su película 'Cría cuervos'. A la cantante no parece haberle gustado mucho la actuación y ha mostrado su descontento con unas contundentes palabras. Así, no oculta que le "ha parecido un bochorno ver a otra cantante cantando esta canción en el homenaje" y que no tiene "nada que comentar...".

Su enfado parecía ir en aumento por no haber contado la organización con ella de alguna forma. Siguiendo alguna de las reflexiones que sus seguidores hacían, decidía compartir un vídeo junto a una foto del director y ella con su canción de fondo. En esa publicación se ve el descontento y la decepción con el tema. Destacan ideas contra esa decisión creativa como que "se han lucido, el daño está hecho" o que "lo de ayer no tiene nombre". Aunque se reconoce que la cantante no está mal elegida, el hecho a destacar es que no hayan contado con su presencia: "Nos quitó el momento especial de esa voz única". El homenaje a Carlos Saura se planteó de la mano de Carmen Maura, que fue la encargada de entregar el Goya de Honor a la familia allí presente.

Emoción fue lo caracterizo su discurso, donde no tuvo más que agradecimiento: "No tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre". Su mujer y dos de sus hijos fueron los que recibieron el premio y le dedicaron un profundo discurso. En él se resaltó la figura de las mujeres que habían determinado su vida y cómo había impactado en la cultura su trabajo. Fue entonces cuando llegó la nota musical de la mano de la cantante mejicana Natalia Lafourcade. Realizando una versión de la canción popularizada por Jeanette, introdujo la música agradeciendo todo lo que el director había aportado: "En esta noche me gustaría invitarles a regalar unas palmas, un canto, alegría... para celebrar la vida del maestro".

Música y moda se unen en los Premios Goya 2023: looks a destacar

Junto a las actuaciones musicales y los premios son los looks de la alfombra roja lo que se ha llevado más titulares. En este evento han sido muy característicos peinados muy pegados al rostro o cortes de pelo con mucha personalidad. Muchos rostros apostaron por estas tendencias y se llevaron todos los flashes de las cámaras. Junto a ellas el maquillaje con labiales vinílicos y los estilismos en blanco y negro coparon la noche. El riesgo se premia y fue lo que le pasó a Milena Smit. La actriz acudió con un traje muy particular y no dejó indiferente a nadie dividiendo a quien lo veía.

Penélope Cruz, como es habitual en este tipo de celebraciones del séptimo arte, se repartió el interés de la noche. Aunque no pudo ganar el Goya al que estaba nominada, recibió muchos elogios por su elección de look. Luciendo un vestido negro de Dolce & Gabbana, disfrutó de esta noche tan especial en la que había doble posibilidades de ganar. En otra categoría estaba su hermano Eduardo Cruz, también nominado, por la canción para la misma película, 'En los márgenes' junto a Rozalén. La complicidad de ambos quedó reflejada ya desde que posaron ante los fotógrafos de manera muy divertida.