Britney Spears ha montado en cólera después de ver cómo Jamie Lynn acaba de publicar un libro hablando de sus vivencias con ella. A través de las redes sociales, la cantante ha comenzado una guerra contra su hermana y la ha acusado de lucrarse a su costa. Unas incendiarias declaraciones que han provocado que muchos de sus seguidores hayan amenazado de muerte a la estrella de ‘Zoey 101’. Cansada de todo lo que está ocurriendo y de las polémicas, esta última ha utilizado su cuenta de Instagram para hacer un llamamiento a la artistas para poder aclarar todos sus problemas y enterrar así el hacha de guerra.

Este sábado, horas después de quejarse públicamente que Jamie Lynn se estaba lucrando a su costa a raíz de la publicación de su libro, Britney Spears volvía a utilizar sus redes sociales para decir públicamente que ama incondicionalmente a su hermana y reconoce lo mucho que ha trabajado a lo largo de su vida para sacar adelante a su familia. Eso sí, también hace hincapié en que a ella nunca le trataron de la misma forma. «Lo que papá me hizo ni siquiera se lo hacen a los delincuentes. Por lo que la forma en la que actúas completamente al margen de lo que me ha pasado me parece una locura», le recrimina. Asimismo, se lleva las manos a la cabeza al pensar que su padre, Jamie Spears, no esté en la cárcel.

«Es muy hortera que una familia se pelee de esta manera y de forma pública. Dices que me amas, pero tu lealtad sigue estando con las personas que me hacen daño», escribe de forma tajante Britney Spears. La cantante ha echado la vista atrás y ha recordado los duros momentos que vivió cuando estuvo ingresada en un centro psiquiátrico: «Cuando te llamé desde ese lugar… ¡tardabas días en responder! Solo me mandabas mensajes días después y yo estaba tan asustada… Te necesitaba, mi familia, mi sangre y tu apoyo más que nada… Ya no me importa, di lo que quieras, solo que sepas que yo si conozco tu verdadero corazón más que nadie. Es tu vida y te mereces una vida bonita».

Britney Spears también ha reconocido que le gustaría seguir los pasos de su hermana y poder sentarse a conceder una sincera entrevista. Sin embargo, le es imposible. La cantante admira a su hermana y ha gritado a los cuatro vientos lo mucho que la quiere. Unas palabras que llegan después de que Jamie Lynn confesara sentir miedo por las amenazas de muerte que le han dedicado algunos de los seguidores de la cantante.

Jamie Lynn le pide a su hermana que le llame

Después de las palabras de Britney Spears, Jamie Lynn no ha tardado en contestar, también a través de sus redes sociales. En concreto, la actriz de ‘Zoey 101’ le ha pedido a la cantante que le llame para aclarar todos sus problemas, aunque le pide que esto se produzca en el ámbito privado. «Britney, llámame. He intentado en muchas ocasiones hablar contigo directamente y manejar este asunto desde la privacidad, como cualquier hermana debería hacer, pero siempre eliges hacer todo público», ha exclamado Jamie Lynn.

Por otro lado, la hermana de Britney Spears le ha pedido que ponga punto y final a dar comunicados a través de sus redes sociales y le pide que recule cuando afirma que nunca ha estado a su lado o que se está inventando cosas. «Me alegra compartir las veces que te he tendido la mano, te he apoyado y he intentado ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te quiero», asevera la joven.