Jamie Foxx reaparece tras su ingreso hospitalario hace tres semanas

Jamie Foxx se encontraba grabando junto a Cameron Diaz el pasado mes de abril para Netflix, 'Back in Action'. El actor comenzó a sentirse mal y, por ello, abandonó el rodaje de la cinta y fue ingresado en un hospital de Georgia. Era su hija, Corinne Foxx, la que un día después lo comunica a todos sus seguidores y agradece el cariño y el interés por su padre. Desde entonces no se sabía nada de su estado y eran los medios los que apuntaban el difícil proceso de recuperación por el que está pasando. A través de las redes sociales el presentador reaparece y tranquiliza con la publicación que puedes ver a continuación: "Me siento bendecido".

La situación parece estar mejorando poco a poco, aunque siga en el centro hospitalario. Agradece a todos los mensajes recibidos y comparte el cartel de su sustituto en uno de los programas que presenta en Estados Unidos, 'Beat Shazam'. TMZ mostró la preocupación de todo su entorno que pedía "todas las oraciones y buenos deseos que sus fans puedan reunir" y saltaban las alarmas sobre lo que estaría pasando. Se apunta, incluso, en que habría tenido "que ser resucitado" en todo este proceso. Con su mensaje se confirmaría que ya está despierto y en alerta, como los últimos días ya se planteaba en los medios estadounidenses.

El rodaje de 'Back in Action' sin Jamie Foxx

Mientras Jamie Foxx vuelve a la acción y continúa recuperándose, el rodaje de su película en Netflix ha continuado. People se hacía eco de un correo en el que comunicaban a los actores secundarios, los "extras", de 'Back in Action' que las escenas que tenían planteadas no se grabaran debido a "cambios de producción" y que, por lo tanto, descansarían ese día. Después se conocía que era debido al ingreso hospitalario de su actor principal, sin entrar en más detalles.

El director Seth Gordon ante la situación que el actor atraviesa ha optado por continuar con el resto de escenas que urgen más, que ya estuvieran planificadas y que contaran con su participación. Para ello contaron con el doble de riesgo de Jamie Foxx, que ya había estado junto a él, jugar con la edición en postproducción y darle más tiempo así. Esto permite que todo el equipo pueda seguir el plan establecido y él recuperarse más tranquilo sin tener más presión.