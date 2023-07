Harry Styles y su bonito gesto con un fan en silla de ruedas

Harry Styles ha actuado en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde ha tenido un bonito gesto con un fan que estaba en silla se ruedas. Será este viernes 14 de julio cuando actuará en el Mad Cool en Madrid, donde ofrecerá su último concierto en nuestro país, donde se prevee que le visiten más de 65.000 personas. El cantante británico suele rodearse de fans que quieren conseguir un autógrafo o una fotografía junto a él, aunque no siempre es fácil. Rodeado de seguridad, hay ocasiones en las que este momento no le resulta nada fácil a sus seguidores, siendo esta semana cuando ha protagonizado un bonito momento con sus fans. Hablamos del instante en el que sus escoltas se interpusieron para evitarlo, siendo ahí cuando Harry Styles pidió calma y se acercó a esta persona para firmarle un recuerdo que, a buen seguro, no podrá olvidar jamás. No te pierdas el vídeo del momento.

Vídeo: Europa Press