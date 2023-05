Gwyneth Paltrow habla del sexo con Brad Pitt y Ben Affleck: uno "para repetir" y otro "con excelente técnica en la cama"

Gwyneth Paltrow ha vuelto a sorprender con su confesión. En una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, la actriz ha charlado con Alex Cooper en un podcast en el que le ha preguntado por su pasado sexual con actores de renombre. En concreto, se ha centrado en dos nombres: Brad Pitt y Ben Affleck, con los que mantuvo una relación sentimental hace muchos años. Aunque la pregunta era complicada, ella no lo ha dudado y ha dado un paso al frente, dando detalles completamente inesperados de su vida íntima. "Eso es realmente difícil. Porque tenía una gran química con Brad, era como el amor de mi vida en ese momento. Y Ben era técnicamente excelente. ¡No puedo creer que mi hija esté escuchando esto!", ha dicho la estadounidense.

Por otro lado, tiene claro con quién de los dos sí accedería a repetir si se diera la ocasión. "Creo que con Brad”, responde la reputada actriz, a lo que la presentadora preguntaba "¿Y Ben?". "Ben, sí, que Dios le bendiga", respondía Gwyneth Paltrow entre carcajadas. Aunque con Ben no ha entrado en demasiados detalles, sí lo ha hecho con Brad Pitt, con quien tuvo una historia de amor que todavía recuerda. Fue "un gran, gran amor a primera vista (…) Fue una locura", explica.

Otro de los detalles que ha hablado es sobre la petición de matrimonio que tuvo lugar durante su relación, una promesa que saltó por los aires y que acabó en ruptura. "Una noche estábamos en el balcón de una casa que alquilábamos en un pueblecito de Argentina. Ojalá recordara exactamente lo que dijo, pero me pidió matrimonio, fue fantástico, me emocioné... Habíamos hablado de ello, pero me sorprendió en el momento, recuerdo que...Debía de tener 24 años", asegura. "Cuando rompimos, se me rompió el corazón (…) era lo correcto en aquel momento, pero fue muy duro... Habían pasado muchas cosas y, además, él era nueve años mayor que yo, así que estaba mucho más... sabía lo que quería, estaba preparado para hacerlo, y yo estaba como desorientada. Así que fue realmente una de esas cosas difíciles, donde me sentí como, 'Oh, Dios mío, no sólo no estoy lista, pero no estoy a la altura", finaliza.

La historia de amor con Brad Pitt

Estuvieron juntos tres años, del año 1994 al 1997, etapa que recuerdan con cariño y tras la que mantienen una bonita amistad. Coincidieron en el rodaje de 'Seven' y fue un año antes de romper cuando anunciaron su compromiso. Entonces no se supieron motivos de su ruptura, mucho menos que décadas más tarde se adorarían el uno al otro. "Tuvo un profundo efecto en mí y es alguien en quien todavía pienso", ha apuntado.

¿Con quién se casaría de nuevo?

Tiene claro que con quien contraería matrimonio sería con Chris Martin, de quien se separó en el año 2014. Tras varios años en los que los rumores de crisis eran constantes, así como de posibles infidelidad, tomaren la firme decisión de romper. "Aprendí mucho de algo que era lo último que quería en este mundo. Porque yo nunca quise divorciarme. Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos. Pero he aprendido más sobre mí durante ese proceso de lo que nunca imaginé", dijo en su día, por lo que el hecho de que quisiera volver a casar con él no es nada descabellado.