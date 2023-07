Gérard Depardieu, acusado de nuevo de violación: la escalofriante declaración de la víctima

Gérard Depardieu vuelve a estar en el punto de mira. El actor de nuevo ha sido acusado de agresión sexual, siendo ahora cuando se ha conocido que una compañera de rodaje ha desvelado lo sucedido junto a él. Un relato escalofriante que se ha descubierto ahora y que ella, de momento, ha preferido no presentar ante la policía por temor a represalias laborales. Se hace llamar Léa (nombre ficticio) y que tuvo lugar en un rodaje del año 2015, aunque lo sucedido se ha destapado 8 años más tarde. "Se bajó los pantalones y me mostró su pene. Me asusté y salí de la habitación como pude. Me alcanzó en el pasillo, me inmovilizó contra la pared, pero su estómago lo bloqueaba todo, así que no podía hacer nada", dice la mujer, quien prefiere permanecer en el anonimato.

Su tremendo relato fue compartido también con compañeros de trabajo, quienes pudieron ver lo incómodo que había sido para ella trabajar mano a mano con él. La supuesta víctima trabajó como asistenta de dirección en una película en la que participaba Gérard Depardieu, pero en absoluto guarda un buen recuerdo de él. Así lo demuestran sus declaraciones al medio 'FranceInfo', las cuales no le benefician en absoluto al actor. Al parecer, ella y Gerard estaban solos en una habitación, donde su jefe previamente le había pedido que se quedaran, cuando sucedió algo impactante. "Al principio eran comentarios de mal gusto y vulgares sobre el físico (...) propuestas directas para tener relaciones sexuales, incluso pagadas. Y ahí estaban sus manos largas, que se le escapaban a las nalgas o a la entrepierna", se asegura.

Salpicado de nuevo por el escándalo, fue hace solo tres meses cuando fue acusado por hasta 13 mujeres de violencia sexual, delito que se dijo que había cometido entre los años 2004 y 2022. Pero sucedió lo mismo que ahora: no hubo denuncia formal ante las autoridades. El intérprete por su parte remitió a sus abogados y aseguró que las acusaciones "eran evaluaciones subjetivas" y que "eran juicios morales".

En el año 2018 Gérard Depardieu también acaparó las miradas por este mismo asunto. La actriz Charlotte Arnould acusó al actor de haberle violado hasta en dos ocasiones en su casa parisina, siendo años después cuando volvió a pronunciarse sobre ello. "Ya son trece los testimonios conocidos, pero en mi opinión estamos muy por debajo de la realidad", dijo ella. Fue dos años después, en diciembre del 2020, cuando Gérard fue imputado por violación y agresión sexual, condena que confirmó el Tribunal de Apelación dos años más tarde. "Sentí un gran alivio cuando se publicaron los testimonios. ¡Oficialmente, ya no estoy sola! Es triste llegar a esto, pero también le da peso a mi historia y mi caso", dijo Charlotte.