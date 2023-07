Fentanilo, un opioide 100 veces más fuerte que la heroína y otras drogas: la causa de la muerte del nieto de Robert de Niro

El nieto de Robert de Niro apareció muerto en un apartamento de lujo con tan solo 19 años. Fue un amigo suyo el que encontró al joven sin vida sentado en una silla tras varios días sin noticias suyas y junto a un plato en el que había polvo blanco. Ha sido ahora cuando la madre de Leandro De Niro Rodríguez ha explicado las causas por las que ha perdido la vida siendo tan joven. Al parecer sufrió una sobredosis, tal y como ella misma ha relatado en sus redes sociales, declaraciones que minutos después borró y que han terminado trascendiendo.

"A la persona que le vendió a Leo drogas mezcladas con fentanilo, que nos arrebató a mi hijo: espero que todos los días pienses en mí y en mi familia. Nos mataste a todos", comienza diciendo la hija de Robert de Niro, Drena de Niro. El fentanilo es un opioide que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la heroína y en los últimos años ha provocado un gran número de sobredosis en todo el mundo. Hay quien lo añade a otras drogas por su extrema potencia, algo que le podría haber sucedido a Leandro, según su progenitora.

"Alguien le vendió píldoras mezcladas con fentanilo a mi hijo. Esa persona sabía que esas drogas estaban mezcladas y aun así las vendió. Así que...Para toda esa gente que sigue jodiendo por ahí, vendiendo y comprando esas mierdas, quiero que sepáis que mi hijo se ha ido para siempre", ha escrito ella. Esta sustancia sintética provoca cada día la muerte de 150 personas y es comparada con la morfina, aunque muchísimo más fuerte. Entre sus efectos está la euforia, la confusión, la depresión o incluso el paro respiratorio, siendo una droga legal que en Estado Unidos se consume cada vez más.

Los íntimos de Leandro están destrozados. Jamás imaginaron este final para él, un joven que apareció en películas como 'Ha nacido una estrella' o 'La colección' y de quien ahora su familia llora su muerte. Agradecidos por el cariño brindado desde que se publicara la noticia, han sentido la necesidad de abrirse ante millones de personas y confesar cómo se sienten en el que es, sin ningún género de dudas, el mejor momento de sus vidas. "Apenas puedo escribir a causa de las lágrimas. Pero quiero agradecer todo el amor, los mensajes, las llamadas y los correos que hemos recibido en las últimas 24 horas. Todavía no he podido responder, pero estamos agradecidos por todo su amor y sus condolencias. Nada de esto es justo y mi corazón me duele de una manera que no pensé que era posible mientras respirara", cuenta.

Necesitarán tiempo para digerir lo sucedido, especialmente su madre, para quien la vida ya no será lo mismo tras su muerte. "Hijo, el mismo hombre que nos recogió en el hospital cuando naciste fue quien nos llevó a la funeraria, donde te toqué y te abracé por última vez. Fuiste amabilidad, aceptación y amor. Aun no puedo creer que nada de esto sea real, porque tú hacías que mis días fuesen soportables y de una carga más liviana. No merecías morir así. Pero quiero creer que Dios necesitaba a un ángel fuerte y poderoso en su ejército. Te estaré abrazando a cada segundo y a cada momento en mi memoria hasta que nos volvamos a encontrar. Mi corazón está roto para siempre. Te amo con cada latido", finaliza.