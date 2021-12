Cristiano Ronaldo ha desatado la polémica después de que en la India le homenajeara y se le reconociera con una estatua en la provincia de Goa, ubicado en el oeste de la India con costas que se extienden a lo largo del mar Arábigo. Sin embargo, lo que se supone que sería un acto de celebración y alegría para los ciudadanos, ha dividido el país en dos. Y es que son muchos los que exigen que se retire de manera inminente dicha estatua por ser de «un conquistador portugués». Otros, al contrario, aplauden y vitorean esta iniciativa y le gusta tener este homenaje que además atrae al turismo a la provincia.

Cristiano Ronaldo tiene una estatua en la India, pero rodeada de polémica

No es la primera estatua que tiene Cristiano Ronaldo a lo largo de todo el continente. Sin embargo, se puede decir que esta es la más polémica hasta el día de hoy. Tal es el asunto que incluso hay un conflicto entre políticos y ciudadanos por el hecho de haber impuesto esta estatua en la India. «La estatua del futbolista Cristiano Ronaldo instalada en Panaji, Goa. Para inspirar a la juventud y llevar el fútbol al siguiente nivel en el estado, país, se nos ocurrió esta estatua. Queremos que nuestros hijos se conviertan en este legendario futbolista, que es una leyenda mundial: el ministro de Goa, Michael Lobo», escriben desde el medio de comunicación internacional Asian News International.

Son muchos los que no entienden cómo han podido homenajear a un «conquistador portugués». Y es que no entienden porque tiene que ser «ejemplo» un portugués y no alguien de la propia India. “Aprendamos a estar orgullosos de nuestros íconos, como Samir Naik y Bruno Coutinho», aseguró un residente a ANS. Por otra parte, otros lo aplauden.

El jugador de fútbol no se ha pronunciado al respecto

A pesar de que su nombre se ha convertido en Trending Topic en diferentes localizaciones del mundo, Cristiano Ronaldo ha hecho oídos sordos y de momento no se ha pronunciado al respecto. Prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica y despedir este 2021 y comenzar el próximo año alejado de cualquier controversia.