Emily Blunt se retira temporalmente del cine por su familia

El ritmo frenético de las producciones en Hollywood han llevado a Emily Blunt a tomar una decisión para este 2023. La actriz, que está ahora presentando 'Oppenheimer' reconoce que, los últimos años sin parar, le han hecho ver que ahora era el momento. Por ello decide tomar un tiempo lejos de la actuación y disfrutar de su familia como considera que debe de hacerlo. La intérprete está casada desde 2010 con John Krasinski y juntos son padres de dos niñas, Hazel y Violet.

"Nunca siento que lo esté haciendo bien. Pero este año no estoy trabajando", desvela en el podcast Bruce Bozz. La compatibilidad de los grandes rodajes y el cuidado a tiempo completo de sus hijos no es lo más sencillo del mundo. El 2022 estuvo lleno de títulos taquilleros y siente que todo lo demás se ha resentido. "Trabajé bastante. Mi hijo mayor tiene nuevos años, a uno de un solo dígito, y siento que hay piedras angulares en su día que son tan importantes cuando son pequeños", reflexiona. Fue el momento exacto donde se dio cuenta de lo que importaba y lo que quiere disfrutar pase lo que pase.

Muchas preguntas surgieron en su cabeza y fueron sus respuestas las que llevaron a Emily Blunt a tomar la decisión de parar por tiempo. "¿Me vas a despertar?, ¿me vas a llevar al colegio?, ¿me vas a recoger?, ¿me vas a acostar?....Necesito estar ahí para ellos", desvela. La actuación es todo para ella, pero su familia también. Su trabajo le ha dado tantas alegrías y experiencias que la decisión no era sencilla. " Unos me llevaron más tiempo que otros. Creo que los que me ocupan más son, cada vez, menos frecuentes debido al coste emocional que suponen para mí, para los niños y para el resto", reconoce.