Ellen Page, una de las jóvenes promesas del cine estadounidense y que ya ha sido candidata a llevarse un Premios Oscar por su papel en ‘Juno’, ha dejado a todos boquiabiertos con una revelación que pocos conocían. Hasta ahora se daba por hecho que la actriz era lesbiana, dado que nunca había escondido su condición, ni sus parejas, ni tenía reparos en convertirse en un icono LGTBI a nivel internacional. Sin embargo, acaba de anunciar a través de sus redes sociales que, en realidad, es transexual, que su género es no binario y que a partir de este momento desea ser tratado como el hombre que siente ser. Una revelación que ha pillado a muchos por sorpresa, especialmente a sus seguidores, que no obstante han respetado el nuevo paso que va a emprender y le han felicitado por su valentía y determinación.

“Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot”, comenzaba a explicar la hasta ahora actriz Ellen Page, que pasará a optar ahora triunfos y estatuillas en su carrera en el cine en la categoría masculina. Un mero cambio de categoría, pero que encierra una historia de valentía que no siempre es bien entendida por la población, especialmente entre aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer personas transgéneros en primera persona y comprobar que es más común de lo que muchos creen. Para Elliot Page esto no es una lacra, sino que lo entiende como una oportunidad de contribuir a la causa y de dar mayor visibilización al colectivo a través de su fama internacional.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto, de estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gran gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo ni empezar a expresar lo extraordinario que me siento al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Me han inspirado infinitamente muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, destaca Elliot Page en su comunicado lanzado en sus redes sociales y que le han situado entre los temas más comentados del día.

Elliot Page tiene muy claro que nadie le va a frenar su deseo de abrazar quien es realmente, olvidándose de los complejos que siempre le han acompañado y el pensamiento invasivo de que algo malo sucede en su interior. Una vez que ha logrado comprender quién es y qué debe hacer para que el resto del mundo le vean como él se siente: “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me entiendo y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”. Unas palabras que, para todos aquellos que tan solo desean la felicidad del prójimo por encima de cualquier otra cuestión, deben aplaudir y celebrar, pues no hay nada más hermoso que ver cómo una persona alcanza sus sueños y finalmente, con trabajo y esfuerzo, logra reconciliarse consigo mismo hasta sentirse feliz.

Pero tristemente no todos son tan tolerantes. Hay quienes se escudan en supuestas creencias religiosas, percepciones morales que, por lógica, siempre son subjetivas, o mero miedo a lo desconocido al entender que aquello que no comprenden es una amenaza. El problema reside en que no son estas personas las que sufren las consecuencias de su propio mal, sino que se encargan de amargar la vida a otras personas que buscan ser felices y coartan su libertad a ser quienes desean ser a través de la violencia. Para esas personas, Elliot Page tiene un claro mensaje, que no podría haber sido mejor acogido entre el colectivo LGTBI y las personas que comprenden el significado de su lucha: “A todas las personas trans que se enfrentan al acoso, al autodesprecio, al abuso y a la amenaza de violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”.

El director de Medios Transgénero de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación, Nick Adams, ha querido apuntar que “Elliot Page nos ha dado personajes fantásticos en la pantalla y ha sido un activo defensor de todas las personas LGTBI. Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos. Hoy estamos de celebración por el extraordinario Elliot Page”, sentencia.