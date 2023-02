El príncipe Guillermo lleva unas semanas de lo más intensas. El marido de Kate Middleton está de plena actualidad después de que se haya conocido que podría haberle sido infiel a su mujer con una amante con la que supuestamente habría pasado el Día de San Valentín. Según publicaron varios medios británicos, el heredero al trono británico pasó el día de los enamorados con su amante, Rose Hanbury. Ambos fueron vistos disfrutando de una cena romántica. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo y ha permitido conocer relaciones del príncipe que habíamos olvidado.

Y es que el príncipe Guillermo mantuvo un fugaz romance con Britney Spears cuando esta estaba en el momento más exitoso de su carrera. Hace nada más y nada menos que 20 años. Eso sí, nunca llegaron a conocerse en persona, pero tal y como la propia 'princesa del pop' reveló en una ocasión, ambos se intercambiaron algunos emails. Así lo confesó ella misma durante una entrevista con el presentador Frank Skinner.

La cantante explicó que solo hubo intercambios de emails

La supuesta amistad que tenía con él tomó protagonismo durante la entrevista. Y ella explicó todo: "Intercambiamos emails durante un tiempo. Supuestamente iba a venir a verme, pero al final la cosa no funcionó. Eso fue todo. La gente dice que nos conocimos y cosas así, pero nunca ocurrió nada", explicó Britney Spears hace años. El periodista, sorprendido, no dudó en decirle que el príncipe Guillermo la dejó plantada, pero ella se justifica diciendo que él es una persona ocupada.

A pesar de las dudas que giraron en torno a esta historia, ABC recuerda que el biógrafo de la casa real británica, Christopher Andersen, compartió algunos detalles más de ese fugaz romance confirmando, de esta forma, su veracidad: "Intentaron estar juntos cuando eran jóvenes", afirmó el escritor en su libro 'Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan', que se publicó en noviembre de 2021.