El feo de Ana de Armas con España por la que ha sido muy criticada

Ana de Armas está viviendo una de las mejores etapas de su vida. La actriz no para de trabajar en increíbles producciones cinematográficas, pero su papel en 'Blonde', donde interpreta a Marilyn Monroe le valió una nominación al Premio Oscar en la categoría de mejor actriz. Su fama le permite también visitar reconocidos programas de televisión en Estados Unidos, como 'Saturday Night Live'. Nada más llegar al plató, se le brindó la oportunidad de hacer un monólogo con toques de humor.

Sin embargo, ha sido de lo más criticada, ya que no ha hecho ninguna mención a España, donde comenzó a hacer sus pinitos como actriz. De hecho, empezó a hablar en español: "Gracias, gracias, muchas gracias. He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche. Acto seguido ha empezado hablando en inglés diciendo: "Es broma, hablo inglés".

Luego continuó dando detalles de su vida antes de saltar a la fama: "Habló inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a Estados Unidos. Nací en Cuba, vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años y aprendí inglés de la forma en la que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo 'Friends'. Sin embargo, las redes sociales se han hecho eco del detalle que la actriz no ha tenido con España. Y es que no ha pronunciado nada acerca del país en el que hizo tantas producciones antes de viajar a Estados Unidos.

"Qué rápido se ha olvidado de España. Esta foto es de 'El Internado', una serie española en la que trabajó cuando no era nadie", ha comentado un internauta enfadado por el monólogo de la actriz. Esta serie fue una de las más exitosas de nuestro país y le valió a Ana para seguir trabajando en el mundo de la interpretación.

how quickly she has forgotten her years in Spain… photo of “el internado” (the boarding school) spanish serie, when she was NOTHING pic.twitter.com/NstNt3cbXM

