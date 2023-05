El enfado de Tom Hanks en el Festival de Cannes: ¿Qué sucedió en la alfombra roja?

Tom Hanks es uno de los protagonistas de 'Asteroid City'. La película se presentó el pasado martes 23 de mayo en el Festival de Cannes y todos sus actores se dejaron ver por la alfombra roja. Lo que todo hacía presagiar que sería un evento tranquilo, rápidamente cambió con el enfado del actor. Las cámaras que allí esperaban para fotografiar a las estrellas captaron el tremendo enfado de este y su mujer Rita Wilson en plena conversación con uno de los trabajadores del evento. Los gestos con las manos y los rostros de los protagonistas sorprendían y mucho por cómo se comporta siempre con la prensa en cada uno de sus proyectos profesionales.

Fuentes del festival rápidamente salieron a desmentir que algo sucediera con la estrella de Hollywood, como Daily Mail informa. Vincent Chapalain, que ha trabajado para el Festival de Cannes durante más de 10 años, es el que asegura que solo se trata de "una foto engañosa". En esa línea sigue la mujer del actor, que quiso que estás imágenes quedaran en simple anécdota. Todos estos gestos de su marido serían provocados por un malentendido del momento.

¿Qué sucedió realmente con Tom Hanks?: esta es su versión

"Le decía 'no puedo oírte. La gente está gritando. ¿Qué dijiste? ¿Dónde se supone que debemos ir?' pero eso no vende historias. Buen intento. Nos lo pasamos muy bien", compartió enfadada Rita Wilson. A través de las redes sociales escribió estas palabras junto a las fotografías de lo sucedido con Tom Hanks en Cannes. No quería que las imágenes donde están visiblemente enfadados en plena alfombra roja generara una polémica. A pesar de su esfuerzo, son muchos los medios que "desacreditan" su versión y apuntan directamente a que habría sucedido algo.

Encuentran en la ausencia del actor en un acto posterior una razón más para sostenerlo. Tom Hanks se ha convertido en uno de los grandes ausentes a la presentación de la película. En la mañana del miércoles 24, solo unas horas después de todo el revuelo, no ha hecho acto de presencia. No hay ni rastro del actor en las fotografías en las que sí aparecen Scarlet Johansson, Margot Robbie, Adrien Brody o Edward Norton, entre otros compañeros de reparto. Por más que se ha intentado conocer la versión de Tom Hanks, no ha hecho declaraciones al respecto por lo que habrá que esperar para saber qué sucedió realmente en ese momento.