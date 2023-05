El divertido baile de Salma Hayek que tiene que pixelar

Salma Hayek comparte con todos sus seguidores el momento que está viviendo. La actriz, llena de alegría y emoción, publicaba un vídeo como celebración de un hito para ella. Era la primera vez que conseguía alcanzar los 24 millones de seguidores en una red social. En este clip aparece ataviada con un albornoz blanco y bailando junto a parte de su equipo de maquillaje y vestuario. Es tanta la efusividad que tiene a la hora de bailar que, al darlo todo con la música, no se percata de que su bata se está abriendo y se está exponiendo frente a la cámara. Ya después, a la hora de compartirlo, se da cuenta de este hecho y, sin querer renunciar a lo que ha grabado, lo edita y lo comparte así.

"Gracias a todos por acompañarme en esta aventura. No puedo contener mi emoción y agradecimiento", escribía acompañando este momento. Son varios los fotogramas en los que la actriz incluye una censura selectiva. Añade, de hecho, en zonas muy concretas, tanto en la parte superior como inferior de la grabación, los píxeles suficientes para no dejar nada a la vista. Rápidamente los comentarios se llenan de palabras de admiración por lo decidida era. Recibía también el cariño de rostros tan conocidos como Paris Hilton y acumula en tan solo un día más de 800.000 corazones o "me gusta". Compartir momentos como este, además de sus proyectos profesionales, la sitúan entre los rostros hispanos más seguidos de la plataforma.

El dulce momento de Salma Hayek

El 2023 le está trayendo a Salma Hayek mucha felicidad y estabilidad. Son muchos los proyectos profesionales a los que se enfrenta este año y siempre lo hace acompañada de su familia y amigos. Siempre que tiene ocasión les dedica a todos unas bonitas palabras, como sucedió con su madre y su hija en el reciente Día de la Madre. "Qué valiosos son los momentos de conexión con las madres, abuelas y las hijas e hijos. Feliz día de las madres en todos los países que lo celebran hoy incluyendo a mis abuelitas que nos siguen dando amor desde el cielo", explicaba mientras mostraba un vídeo familiar de la celebración. Hace una semana volvía a dejar claro lo afortunada que se sentía. Se reía junto a su gran compañera y amiga Penélope Cruz de las largas horas de preparación que sufren para ir a eventos tan destacados como la Met Gala. "Algunas tenemos que pasar por largas rutinas de belleza para estar presentables y, sin embargo, otras simplemente se despiertan divinas", le dedicó.