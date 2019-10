Miley Cyrus le ha lanzado una pulla a sus exparejas, Liam Hemsworth y Kaitlynn Carter, tras sus rupturas en poco menos de 3 meses. Da detalles sobre los posibles motivos por los que no ha terminado bien con su marido y su exnovia fugaz

Miley Cyrus vuelve a estar soltera, después de haber puesto su vida patas arriba por amor. La cantante estaba felizmente casada con el actor Liam Hemsworth, matrimonio que la convertía en la cuñada de Elsa Pataky, pero en su camino se le cruzó la influencer Kaitlynn Carter, con la que ha mantenido una intensa, pero breve, historia de amor. Después de encadenar dos rupturas dolorosas en cuestión de escasos meses, la cantante ha decidido coger los mandos de sus redes sociales para lanzarle un dardo envenenado a sus exparejas.

La extrema delgadez de Miley Cyrus preocupa mucho a sus seguidores

El mejor apoyo en estos días de tristeza y melancolía para Miley Cyrus son sus mascotas y así lo ha querido dejar claro en sus redes sociales: “Despertarme rodeada de animales es mi manera favorita de empezar el día”, escribía la artista, que tras tantos mensajes de sus seguidores por conocer si se trataba de una pulla a sus ex, decidió ampliar su mensaje y contextualizar sus palabras.

“Me recuerdan inmediatamente que quieren sin condiciones. La mejor parte de los animales es que no se preocupan por los detalles. Viven teniendo en cuenta la regla de oro: ama y sé amado. Nada más”, ampliaba Miley Cyrus, dejando claro que, en relación a sus ex, sus mascotas le han demostrado ser mejor compañía por el amor que le dan sin pedir nada a cambio.

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha dado más detalles. Aunque habla de sus animales, esos a los que adora desde que es una niña, leyendo entre líneas expresa lo peor que ha sentido con sus parejas y lo mejor que encuentra en sus animales en contraposición: “No hacen preguntas sobre riqueza, tu carrera, tu talento, tu raza, tu edad o si eres chico o chica… te quieren 100 veces más y todo lo que piden a cambio de lealtad, fiabilidad y fe en que les cuides (me recuerdan a alguien)”. ¿A quién le recuerdan a Miley Cyrus? ¿A ella misma?