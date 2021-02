La actriz de ‘Élite’ ha denunciado que mientras grababa la primera temporada de la serie fue drogada por varios hombres que intentaron abusar de ella

Danna Paola saltó a la fama en España por su papel como Lu (Lucrecia Montesinos Hendrich) en la popular serie de Netflix, ‘Élite‘. Ahora, la actriz y cantante mexicana ha desvelado el duro episodio que vivió cuando grababa la primera temporada de esta serie en Madrid. Tal y como ella asegura, fue drogada por varios hombres que intentaron abusar de ella posteriormente. Lo ha revelado en el canal de Youtube de Yordi Rosado, donde ha contado su episodio más duro al que ha tenido que enfrentarse.

Danna Paola confiesa como fue su peor noche en Madrid cuando la drogaron

«Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada, no sentirme insegura, pero un día pasó, eso es una experiencia muy loca», comenzó relatando en el mencionado canal de Youtube. «Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘No tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar‘. Seamos conscientes de que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás», confiesa.

Danna Paola ha relatado lo que le ocurrió aquella noche que quiere olvidar: «Fui a cenar con un amigo que llegaba de México y al día siguiente yo tenía llamado a las ocho de la mañana para grabar ‘Élite’. Entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponían un Dj y era latino», dice.

Los tres hombres intentaron abusar de ella en el cuarto de baño

Tal y como asegura la propia intérprete mexicana, durante la cena con su amigo conoció a tres hombres latinos que terminaron drogándola sin ella imaginarse que esto iba a ocurrir: «Comenzamos a platicar con estos chavos latinos y fumé de la shisa y de repente mi amigo me dijo «voy al baño». No pasaron ni 10 minutos, dejo el vaso y no me di cuenta que llegó otro hombre, de repente me dice «¿este era tu vaso, no?».

Danna Paola denuncia que tras drogarla intentaron abusar de ella en el cuarto de baño cuando ella entró porque se encontraba mal: «Empiezo a hablar con él e inmediatamente me empiezo a sentir muy mal, me mareo, me dio sueño (…)». La intérprete no recuerda nada de lo que ocurrió después y de cómo llegó al hospital: «No sé cómo agarramos el Uber, sólo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando», confiesa.