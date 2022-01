Drew Barrymore está sacando a relucir muchos detalles íntimos de su vida privada, y es que la actriz ha encontrado en su propio programa, The Drew Barrymore Show, un lugar donde poder ser ella misma. La pequeña de E.T.: el extraterrestre se abre a sus fans de una forma sin precedentes en este espacio, y permite que todos estén más cerca de ella y la conozcan mejor.

En uno de sus últimos programas, Barrymore ha confirmado unos rumores que circulan desde 1999. La actriz mantuvo una relación, que ella describe como divertida y no exclusiva, con el actor Luke Wilson.

«Era una relación abierta. Éramos jóvenes«, ha explicado la actriz mientras hablaba con Kate Hudson. La relación atrajo las miradas de la prensa en aquella época, pero tampoco se sabían demasiados detalles, ya que ellos tampoco quisieron decir nada.

En la charla, Hudson también se confesó: «Yo también he salido con un Wilson». La actriz salió con el hermano de Luke, Owen Wilson, después de que se conocieran en 2006 en el set de rodaje de la película You, me and Dupree.

«Simplemente estábamos divirtiéndonos, pasando el rato. No nos lo tomábamos todo tan en serio, y nos lo pasamos muy bien«, agregó Barrymore, con grandes notas de añoranza en sus palabras.

Las actrices justo se conocieron gracias a Luke Wilson. Cuando Drew estaba saliendo con él, él estaba rodando la película de 2003 Alex y Emma con Kate.

Hudson, quien saltó a la fama por su actuación en Casi famosos en el año 2000, reconoce que la primera vez que salió con Drew se sintió algo abrumada. «Para cualquier chica joven de mi edad, era como… ‘Drew Barrymore'», recordó la actriz, que en aquel momento era una fan incondicional de Drew. Estaba completamente asombrada.

Sus vidas ahora

A día de hoy, ninguna de las dos actrices mantiene relación con ninguno de los hermanos Wilson.

Hudson, por su parte, está comprometida con su novio Danny Fujikawa, con quien lleva saliendo cinco años. Tienen una hija juntos, Rani Rose, que nació en 2018. Del año 2000 a 2007 fue la esposa de Chris Robinson, con quien tuvo a su hijo Ryder, quien tiene ya 18 años. Tuvo otro hijo, Bingham Hawn (10), con el músico Matt Bellamy, de quien se separó en 2014.

Por su parte, Drew Barrymore estuvo casada con Jeremy Thomas de 1994 a 1995 y con Tom Green de 2001 a 2002. De 2007 a 2008 mantuvo una relación con Justin Long, y en 2012 se casó con William Kopelman, con quien tuvo a sus dos hijas, Olive y Frankie. La pareja se separó en 2016. Desde entonces, Barrymore está soltera. De hecho, ha hecho alguna declaración hablando de lo difícil que es entablar nuevas relaciones de pareja teniendo dos hijas pequeñas.

Y… ¿los hermanos Wilson?

Sabemos cómo están las vidas amorosas de Kate Hudson y Drew Barrymore pero… ¿qué pasa con Luke y Owen Wilson? Pues bien, resulta que a Luke no se le conoce ninguna relación desde el año 2005, cuando salió con Alison Eastwood. Antes de ella, hubo otras mujeres en su vida como Audra Lynn, Joy Bryant, Gwyneth Paltrow, la propia Drew Barrymore y Jennifer Walcott. El actor no tiene ningún hijo.

En cuanto a su hermano Owen, de 53 años, sabemos que está soltero desde 2017. El actor de Zoolander tiene un historial de relaciones más largo que su hermano Luke. Entre sus relaciones más destacadas, están Sheryl Crow, Gina Gershon, Kate Hudson, Le Call, Jade Duell, Caroline Lindqvist, y Varunie Vongsvirates. Owen tiene tres hijos, fruto de sus relaciones pasadas con sus tres últimas parejas.

Centrada en sí misma

Drew Barrymore está viviendo una parte muy importante de su vida. Triunfa laboralmente con su programa The Drew Barrymore Show, y en su vida privada está cuidando de sí misma, tanto física como mentalmente.

Después de un pasado tormentoso que todo el mundo conoce, lleno de excesos y adicciones, la actriz desveló que lleva dos años completamente sobria. Es cierto que antes de estos dos años ya apenas bebía, pero actualmente se mantiene completamente alejada del alcohol y, por supuesto, de las drogas.

Por otro lado, desde la última semana de 2021, Drew se ha enfocado en algo tan simple como estar bien. Exhausta por el trabajo, ha decidido que su salud mental es lo primero. Además, se ha propuesto comer mejor, meditar, pasear y mantenerse equilibrada, algo que considera que es complicado en mitad de la rutina.