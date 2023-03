Demi Moore se muda con Bruce Willis y su mujer para cuidarle "hasta el final"

Bruce Willis y Demi Moore se llevan de maravilla desde su ruptura. Tal es el cariño que se profesan que la actriz no lo ha dudado ni un instante y ha decidido mudarse a la casa que comparte su ex con su actual pareja con el único objetivo de cuidarle hasta el final de sus días. Dos décadas después de divorciarse, la intérprete ya ha embalado sus cosas, centrando todos sus esfuerzos en que Bruce esté lo mejor posible. Así lo han revelado sus representantes al medio extranjero, 'Daily mail', donde se habla de la importancia de Demi en estos momentos. Un paso al frente que todo su entorno valora y agradece a partes iguales, en especial Emma Heming, la actual esposa de Bruce Willis. Se siente desbordada, tanto que hace muy poco estalló contra la prensa en plena calle.

"Demi se ha mudado y no se irá hasta el final. Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (...) Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor", dicen. Fue en marzo de 2022 cuando la familia de Bruce Willis reveló que el conocido actor padecía una enfermedad cerebral que le obligaba a abandonar su trabajo en el mundo de la interpretación. El actor de El sexto sentido tuvo que dejar la vida pública y su trabajo como actor después de que le diagnosticaran afasia, una enfermedad cerebral que le impide comunicarse. Sin embargo, tras casi un año de pruebas médicas e investigaciones, la familia ha logrado conseguir el diagnóstico definitivo de qué es lo que le ocurre a Bruce Willis: sufre de demencia frontotemporal.

A pesar de que Bruce Willis y Demi Moore siempre han tenido buena relación, todo se intensificó cuando al actor le diagnosticaron afasia. Ella en todo momento le ha tendido su mano y se ha prestado a ayudarle en este complicado camino tras su enfermedad, tanto es así que ha dejado su casa para mudarse con él. Sabe que al padre de sus hijas rodearse de gente de confianza le es positivo, de hecho, puede convertirse en una terapia sin casi darse cuenta. Pero ¿dónde vive Bruce junto a su mujer? Después de que los médicos descubrieran su problema de salud, él y su familia trasladó su residencia a su lujosa mansión en Brentwood Park, muy cerca de dos de sus hijas. La estrella de Hollywood la compró en el año 2019 por casi 10 millones de euros, tiene 7 habitaciones, cinco baños y un enorme salón, distribución por la que todos tendrán su espacio con la llegada de Demi Moore.

Allí además Demi podrá contar con un estudio de yoga, un gimnasio o una sauna, espacios de relax en los que descargar estrés tras un día complicado. Bruce cuenta con parcela también en la que puede pasear lejos de todas las miradas y donde puede estar tranquilo teniendo en cuenta la demencia que padece, la cual le dificulta construir frases, le provoca dificultad de movimiento y diferentes actitudes como pérdida de empatía o falta de interés.

Cabe señalar que cuando se tiene esta enfermedad se tiene una esperanza de vida de entre los 7 y los 13 años y afecta también tanto a la tema de decisiones como al procesamiento de las emociones. Hay otros actores que han sufrido este mismo problema, ejemplo de ello Terry Jones, director de 'La vida de Brian', quien padeció la misma enfermedad contra la que ahora batalla Bruce Willis junto a su círculo más íntimo. Así las cosas, suele distinguirse en dos tipos: una conductual y otra tan solo al lenguaje.

Según apunta la Asociación de Demencia Frontotemporal de Estados Unidos (AFTD), "actualmente no hay tratamientos aprobados y no hay cura", información que conoce a la perfección la familia de Bruce y que afecta a 200 personas de cada millón de personas en todo el mundo. Aunque no hay nada definitivo, se cree que el origen puede deberse a mutación en los genes".