«Estoy muy triste de que todo esto haya terminado de la forma en la que lo hizo», cuenta la artista en su documental.

Después de varios meses con idas y venidas, Demi Lovato ha hecho su propia catarsis a través de un documental en el que narra con pelos y señales su bajada a los infiernos. Tras compartir su desgarrador testimonio durante semanas, la cantante ha encontrado en el último episodio emitido el mejor momento para hablar abiertamente del amor y de su reciente ruptura con Max Enrich, con quien se comprometió en julio de 2020.

Demi Lovato ha sido muy tajante y ha reconocido en ‘Dancing With The Devil’, la docu-serie sobre su vida, que sintió que no conocía a la persona con la que iba a casarse. Por eso, tomó la decisión de cancelar todos los planes de boda. «Estoy muy triste de que todo esto haya terminado de la forma en la que lo hizo. La buena noticia es que no he consumido ninguna droga dura ni nada por el estilo. Estoy aguantando», comentaba.

A lo largo de todo este tiempo, desde que se anunciara su ruptura, la que fuera estrella de Disney Channel insiste que ha pensado que no le echaba de menos y que tan solo extrañaba a la persona con la que hizo la cuarentena debido a la situación de emergencia sanitaria. «Creo que me precipité en algo porque no entendía que era lo que debía hacer», insistía la artista. Además, también ha reconocido que hubo un momento en el que pensó en demandar a su exprometido después de que este no parara de mandarle mensajes preguntándole qué estaba pasando tras enterarse por la prensa del fin de su relación.

«Conforme pasó el tiempo me acabé dando cuenta de que no conocía en absoluto a la persona con la que me había comprometido. Solo estuvimos juntos cuatro o cinco meses. Aunque creo que no fui la única que se sintió engañada. Yo también estoy muy sorprendida por algunas de las cosas que se dijeron y que hicieron a raíz de que se conociera la noticia de la separación», comenta.

Un documental muy comprometido

El documental de Demi Lovato está generando un sinfín de comentarios a raíz de las desgarradores confesiones que la artista está compartiendo. Abierta completamente en canal, la cantante desveló que perdió la virginidad cuando era adolescente tras sufrir una violación. «Nos estábamos besando y le dije que era virgen. Eso no importó, lo hizo de todos modos, me dije a mí misma que era mi culpa porque me fui a la habitación con él», cuenta.

Sobre la sobredosis que casi le costó la vida, la cantante recuerda que los médicos le dijeron que solo tenía cinco o diez minutos de vida. Además, reveló que sufrió una agresión sexual mientras que se debatía entre la vida y la muerte. «Sufrí daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo me fue imposible leer. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora», comentó.

Así bromeó sobre su ruptura hace unos meses

A finales de septiembre, se hacía público que tras cinco meses de noviazgo, Max Ehrich y Demi Lovato ponían fin a su relación. Una noticia que la propia exestrella Disney confirmaba hace unos días tras actuar en los ‘People’s Choice Awards’. «Actué en los Grammy y canté el Himno Nacional en la Super Bowl. Luego apareció el coronavirus y todo se apagó. Hice lo que todos los demás hicieron y me puse en modo cuarentena. Me comprometí. Vi siete temporadas de ‘Pretty Little Liars’, di por acabado mi compromiso, fui a buscar extraterrestres al desierto… prácticamente lo mismo que todos los demás», decía entre bromas tras recoger un premio. Sin embargo, a su exprometido no le hizo gracia que utilizara la triste noticia de su ruptura para hacer una broma. «No está bien, deja de hablar de mi», escribía el actor a través de sus redes sociales mostrando así su indignación por lo ocurrido.