Danna Paola se ha dejado ver muy cariñosa con Álex Hoyer en aguas de Ibiza. Desde diciembre se les ve besándose y compartiendo ocio, pero no es su novio. Al menos eso es lo que quiere dejar claro la artista mexicana

Danna Paola no es de airear sus aventuras amorosas, prefiriendo que sea su trabajo como actriz o como cantante los que hagan que su nombre suene con fuerza por todo el mundo. Desde que diese el salto a la fama en España gracias a la serie de Netflix ‘Élite’, la mexicana goza de una gran popularidad, hasta compartir escenario de igual a igual incluso con Isabel Pantoja o Risto Mejide. Un creciente interés por la polifacética artista que nos lleva ahora a fijarnos en el hombre que le hace sacar su lado más romántico, pese a su faceta más cañera de la que goza. Se trata del artista Álex Hoyer, con quien se le acaba de ver navegando por aguas de Ibiza y protagonizando momentos apasionados a bordo de un yate, sin importarle lo más mínimo que un paparazzi estuviese inmortalizando sus carantoñas y arrumacos.

Ibiza poco a poco va recibiendo la visita de los famosos. La isla pitiusa en verano sufre una auténtica conquista por parte de rostros conocidos nacionales e internacionales, que acuden a la llamada de aguas cristalinas, escenarios de ensueño y, antes de la pandemia, una oferta lúdica y festiva sin comparación. Conocedora de esta buena fama, Danna Paola ha querido disfrutar de unos días de descanso en muy buena compañía, junto a su apuesto chico y unos amigos. Eso sí, la mexicana ha querido dejar claro una cosa y es que haciéndose eco de estas imágenes que acompañan a estas líneas, ha tomado los mandos de sus redes sociales para reclamar su soltería, asegurando que Álex Hoyer es tan solo un amigo, a pesar de que las imágenes dejan constancia de que entre ellos existe un trato que va mucho más allá de la mera amistad. Besos, abrazos, arrumacos en la cubierta del barco y confidencias alejados del resto de amigos dejan claro que, si es su amigo, este tiene privilegios que no pueden disfrutar el resto de los amigos que les acompaña en el yate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

“Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡no!”, sentencia Danna Paola para ‘Latinx Now’. Pese a lo que la cantante diga, las fotos dejan claro que no son amigos como el resto, que hay sentimientos que les acerca algo más de lo común. Además, no es la primera vez que se les relaciona y que los medios aseguran que son “novios”, porque imágenes de esta índole llevan copando titulares desde el pasado mes de diciembre. Seis meses de fotos de besos, abrazos, citas románticas y, por supuesto, también planes con otros amigos. Eso sí, tan solo ellos pueden definir la relación que les une y si han optado por disfrutar de su propia compañía y darse amor sin etiquetar lo que sienten, no solo están en su derecho, sino que hacen muy bien, que son jóvenes y la vida está para disfrutarla sin preocupaciones.