Daniel Radcliffe y Erin Darke están de enhorabuena. El actor que encarnó el papel de Harry Potter y su novia, con la que lleva saliendo desde 2013, están esperando su primer hijo. Se conocieron durante el rodaje de la película 'Kill You Darlings' en 2013 y ahora han dado un paso más en su relación con el anuncio de esta gran noticia.

La pareja dará la bienvenida a su primer hijo en los próximos meses. Ha sido el propio actor el que ha confirmado la noticia a través de su representante al portal 'Page Six'. Con la llegada de este bebé, darán un paso más en su relación. Tal y como una fuente cercana a su entorno confirma al diario 'The Sun', ambos estarían "absolutamente entusiasmados" con la noticia y ansiosos por "convertirse en una familia de tres".

Esta fuente añade cómo fue el momento en el que se lo dijeron a sus familiares y amigos. "Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Fue un momento muy emocionante", destacó la fuente anteriormente citada. Haciendo gala a la discreción que han seguido desde que están juntos, Daniel y Erin "lo han mantenido muy discretamente hasta ahora porque ella ya no puede esconder su barriguita más".

Y es que han preferido mantener en secreto el embarazo para así dar la noticia cuando ellos consideraran que era el momento perfecto: "Daniel está súper contento con convertirse en padre. Su relación con Erin es muy especial y todo el mundo piensa que serán unos padres magníficos".

